سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء:

مردم منطقه در شعاع یک کیلومتری بانک‌ها نباشند

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا درپی هدف قراردادن بانک‌های ایران از سوی دشمن صهیونی - آمریکایی اعلام کرد: آمریکایی ها منتظر اقدام متقابل و دردناک‌ ما باشند.

به گزارش ایلنا، شب گذشته ارتش تروریستی آمریکا و رژیم سفاک صهیونیستی پس از ناکامی در اهداف نظامی، یکی از بانک‌های کشور را مورد هدف قرار دادند. 

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا درپی این اقدام اعلام کرد: با این اقدام نامشروع و نامتعارف در جنگ، دشمن دست ما را برای هدف قرار دادن مراکز اقتصادی و بانک‌های متعلق به آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه باز گذاشت. 

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا هشدار داد آمریکایی ها منتظر اقدام متقابل و دردناک‌ ما باشند و مردم منطقه در شعاع یک کیلومتری بانک‌ها نباشند.

 

