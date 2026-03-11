سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء:
مردم منطقه در شعاع یک کیلومتری بانکها نباشند
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا درپی هدف قراردادن بانکهای ایران از سوی دشمن صهیونی - آمریکایی اعلام کرد: آمریکایی ها منتظر اقدام متقابل و دردناک ما باشند.
به گزارش ایلنا، شب گذشته ارتش تروریستی آمریکا و رژیم سفاک صهیونیستی پس از ناکامی در اهداف نظامی، یکی از بانکهای کشور را مورد هدف قرار دادند.
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا درپی این اقدام اعلام کرد: با این اقدام نامشروع و نامتعارف در جنگ، دشمن دست ما را برای هدف قرار دادن مراکز اقتصادی و بانکهای متعلق به آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه باز گذاشت.
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا هشدار داد آمریکایی ها منتظر اقدام متقابل و دردناک ما باشند و مردم منطقه در شعاع یک کیلومتری بانکها نباشند.