یک حقوقدان در گفتوگو با ایلنا:
تسریع در اعطای مرخصی و اقدامات ارفاقی متناسب به زندانیان در این وضعیت، یک مطالبه ملی گرایانه است
محمد صالح نقره کار وکیل دادگستری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با توجه به تداوم وضعیت جنگی و تهدیدها علیه کشورمان درباره ضرورت اعطای مرخصی به زندانیان گفت: در شرایط جنگی و مخاطراتی که جان انسانها را در معرض تهدید قرار میدهد، اتخاذ اقدامات اضطراری با رعایت تناسب و توجه به شرایط ویژه زندان به لحاظ محدودیتهای دسترسی زندانیان به خدمات بهداشتی و درمانی و اقدامات اقتضائی توسط سازمان زندانها انجام میشود.
وی با بیان اینکه زندان تحت نظارت دادستان قرار دارد، ادامه داد: دادیاران ناظر بر زندان تحت تعالیم دادستانها به این توجه میکنند که شرایط و اقتضائات موقعیت زندانی را در هر برههای مورد توجه قرار دهند تا متناسب با آن از اقدامات ارفاقی، مرخصیها یا الزاماتی که در وضیت اضطراری نیاز است؛ مانند شیوع کرونا و شرایط جنگی که حق امنیت و حیات دستخوش تهدیدهای پرریسک قرار میگیرد، اعمال شود.
نقرهکار گفت: از این منظر باید به این نکته توجه کرد که با ملاحظه موازین رأفت اسلامی و اقتضائات آیین دادرسی و آییننامه سازمان زندانها، تمرکز مراجع نظارتی و توجه دادستانها بر این نکته باشد که از همه اقدامات یا تامینات لازم برای اعطای مرخصی و اقدامات ارفاقی متناسب به زندانیان اهتمام کنند. در این خصوص یک نگرش ارزشی با ملاحظه حق حیات وجود دارد که حتما به آن توجه خواهند داشت. البته اخباری که من از موکلان و زندانیان شنیدهام این است که توجه کافی به این موضوع شده است. البته حجم زندانیان زیاد است اما تا حدودی این کار انجام شده است و تسریع در این اقدام هم مطالبه ملی گرایانه و ملیانگارانه است.
این وکیل دادگستری تأکید کرد: صرفنظر از اینکه این زندانیان به چه دلیلی در زندان هستند اعم از اینکه این زندانیان، زندانیان سیاسی، امنیتی، مالی، اقتصادی یا اجتماعی باشند، الان یک نگاه ملی در این خصوص است که موکول بر موازین انسانی و حقوق بشر و شهروندی است و حتما سازمان زندانها و دادستانها بر این موضوع توجه دارند.
نقرهکار گفت: بخش دیگر ناظر بر زندانیان سیاسی است، انتظار ما از حکمرانی یک توجه ویژه و یک نگاه الفتبخش و مودتگرایانه در وضعیت بحران است و این همبستگی ملی یک پیام را برای جامعه دارد؛ از این منظر که در زمانی که کشور به یک امر ملی و دفاع ملی نیازمند است، تمام جریانهای سیاسی باید در کنار یکدیگر در راستای حمایت از وحدت ملی و انسجام داخلی و تمامیت ارضی قرار بگیرند و در برابر دشمن غداری که هیچ ارزش و هیچ حقوق بشر و حقوق بشردوستانهای را وقعی نمینهد این جریانات به صورت سیستماتیک و همپوشان با هر نوع نگرش و نحله و سبقه سیاسی، مدنی و حتی قومی و هر شرایط متکثری که دارند، پشت امر دفاع ملی برای وحدت ایران حرکت کنند و به نظر من این پیام میتواند در جهت ایجاد همبستگی حول امر ملی برای ایران موثر باشد.
وی درباره ضرورت تعیین قرار وثیقههای مناسب برای مرخصی زندانیان در شرایط کنونی اظهار داشت: وثیقه اصولا از دو وجه باید برخوردار باشد؛ وجه اول با رعایت اصل تناسب باشد یعنی متناسب با عنوان جرم یا میزان جرم باشد. دیگری متناسب با اقتضائات باشد؛ یعنی اقتضاء وضعیت فعلی باید مورد توجه قرار گیرد، یعنی با توجه به تجربهای که در مورد اقدامات بیرحمانه اسرائیل جنایتکار در تجاوز به زندان اوین داریم و سایر مواردی که الان به لحاظ کثرت بانک هدف دشمن اتفاقات ناگواری برای کشور رخ داده است. در بخش اقتضائی به نظر با توجه به ناظر زندان و تسهیل شورای طبقه بندی زندانیان و دادیاران اجرای احکام میتوان تا حدودی به لحاظ شرایطی که وجود دارد و نیاز است که زندانیان در کنار خانوادهشان باشند، تسهیل کرد تا زندانیان در شرایطی قرار بگیرند تا اولا حق حیات خود را حفظ کنند و دوم اینکه حق حیات خانوادهشان را تامین کنند و همچنین امکان بازگشتپذیری آنها هم وجود داشته باشد تا امر کیفری هم لوث نشود و به نوعی شرایط به گونهای هموار شود که بازدارندگی هم داشته باشد.
این وکیل دادگستری گفت: شرایط اقتضائی کنونی که همه خصلتهای امر اضطراری در آن حاکم است، باید مورد توجه دادیاران ناظر زندان و اجرای احکام تحت تعالیم دادستانها باشد.