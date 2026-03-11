به گزارش ایلنا ،متن پیام بدین شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

امروز و در ایامی که ایران اسلامی سیاهپوش شهادت مولا و مقتدای مستضعفان و متقیان عالم حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام است، این مناسبت و خط سرخ شهادت با شور و حماسه ای دیگر از عروج امام شهید انقلاب و جمعی از مردم عزیز، رزمندگان و فرماندهان سرافرازی چون

امیر سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی

سردار سپهبد شهید محمد پاکپور

امیر دریاسالار شهید علی شمخانی

امیر سرلشکر شهید عزیز نصیرزاده

سردار سرلشکر بسیجی شهید محمد شیرازی

رنگ کربلا به خود گرفته است.

این مجاهدان راه حق و دفاع از کیان نظام اسلامی و ایران عزیز، عمر شریف خود را در راه مبارزه با زیاده خواهان و متجاوزان از دشمن بعثی تا خائنین و منافقین و تکفیر و رژیم جعلی صهیونی و شیطان بزرگ، امریکای جنایتکار سپری کردند و مرگ در بستر شایسته مقام آن ها نبود.

بچه های جنگ و جبهه، سیره ی زندگانی خود و هدف نهایی شان را کوتاهی ابدی دست ظلم و تجاوز به خاک و هویت ایرانی و اسلامی تعریف کرده اند و خوش به سعادت شهدای دفاع رمضان که همراه و در رکاب امام و فرمانده شهید خود به سوی معبود پرکشیدند.

ملت شریف ایران از ابتدای جنگ تحمیلی امریکایی-صهیونی هر روز و هر شب با حضور در خیابان همچون بیعت تاریخی با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای حماسه آفرید و حملات دژخیمان نیز در عزم آن ها کوچکترین خللی ایجاد نکرد، این ملت شریف و عزادار، بر روی دستان خود، علی علی گویان فرماندهان و رزمندگان شهید را بدرقه خواهند کرد و دعای خیر صاحب این کشور حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه حافظ آنان خواهد بود. انشالله.

اینجانب ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت این یاران سفر کرده و به عنوان عضوی از نمایندگان شما در خانه ملت بار دیگر تاکید می نمایم خدمت شبانه روزی به شما مردم و در راس آن ها کوتاه کردن دست متجاوزان که به فرموده رهبر شهیدمان در خیال خام بلعیدن ایران هستند، کمترین اقدامی است که برای قدردانی از این حضور آگاهانه می توان داشت و برای رسیدن به آن ذره ای تعلل و کوتاهی نخواهیم کرد.

وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ

محمد باقر قالیباف

رییس مجلس شورای اسلامی

۲۰ اسفندماه ۱۴۰۴

