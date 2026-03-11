به گزارش ایلنا، غلامرضا تاجگردون با اشاره به شهادت رهبر عزیز انقلاب اسلامی و اعضای بیت طیبه ایشان، ضمن تسلیت به ملت ایران، گفت: بی‌تردید فقدان رهبری حکیم، شجاع و دوراندیش ضایعه‌ای بزرگ برای امت اسلامی و ملت ایران است. ایشان شخصیتی بودند که در طول دهه‌های گذشته با هدایت‌های مدبرانه خود کشور را از پیچ‌های تاریخی و شرایط سخت عبور دادند و نام و یادشان برای همیشه در تاریخ ایران و جهان اسلام ماندگار خواهد بود.

نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز ملت ایران در کنار اندوهی که از این فقدان بزرگ دارند، شاهد تصمیمی مهم و سرنوشت‌ساز از سوی مجلس خبرگان رهبری بودند؛ تصمیمی که با بصیرت، درایت و شناخت دقیق از شرایط کشور اتخاذ شد و آن انتخاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه این انتخاب نشان‌دهنده تداوم مسیر و مکتب رهبری در انقلاب اسلامی است، افزود: آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به عنوان فرزند خلف رهبر شهید انقلاب اسلامی، سال‌ها در عرصه‌های مختلف فکری، فرهنگی و انقلابی حضور داشته و با مبانی انقلاب، آرمان‌های امام راحل(ره) و مسیر راهبردی جمهوری اسلامی آشنایی عمیق دارند.

تاجگردون خاطرنشان کرد: انتخاب ایشان در شرایط حساس کنونی، پیامی روشن به دشمنان جمهوری اسلامی است که تصور می‌کردند با ایجاد فشارها، تهدیدها و حتی اقدامات خصمانه می‌توانند خللی در ساختار و انسجام نظام ایجاد کنند، اما نظام جمهوری اسلامی با اتکا به سازوکارهای قانونی و پشتوانه مردمی خود، با قدرت مسیر خود را ادامه می‌دهد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اقدامات اثر گذار مجلس و کمیسیون تلفیق برای تقویت معیشت مردم در بودجه سال آینده و کاهش نگرانی‌ها در این حوزه، گفت: ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که کمیسیون تلفیق در جریان بررسی و تصویب بودجه سال آینده، با هدف ایجاد انضباط مالی و در عین حال توجه به مسائل معیشتی مردم، تلاش گسترده‌ای انجام داد و این روند حتی در شرایط خاص کشور و زیر سایه جنگ نیز با دقت و نظارت جدی ادامه یافت تا کار بررسی بودجه به سرانجام برسد.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ افزود: در این مدت اعضای کمیسیون تلفیق جلسات خود را به‌صورت مجازی برگزار کردند و ایرادات شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت را مورد بررسی قرار دادند. همچنین با برگزاری نشست‌ها و انجام گفت‌وگوهای مجازی با حقوقدانان شورای نگهبان و اعضای کمیسیون ذی‌ربط در هیأت عالی نظارت، این ایرادات به‌صورت دقیق بررسی و اصلاح شد.

عضو مجلس در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ادامه داد: هدف از این تلاش‌ها آن بود که علی‌رغم شرایط جنگی و محدودیت‌های موجود، مجلس بتواند بودجه سال آینده را نهایی کرده و در موعد مقرر ابلاغ کند تا دولت از ابتدای سال با یک بودجه مصوب و مشخص فعالیت خود را آغاز کند.

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ابراز امیدواری کرد که دولت نیز بتواند پیش از پایان سال، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی لازم برای اجرای بودجه را صادر کند تا اجرای آن بدون وقفه و با برنامه‌ریزی دقیق در سال آینده آغاز شود.

تاجگردون در ادامه با اشاره به شرایط حساس کنونی و نگرانی درباره تامین کالای اساسی مردم، تأکید کرد: با وجود جنگ تحمیلی علیه ایران، هیچ خللی در تأمین نیازهای معیشتی مردم ایجاد نخواهد شد و پرداخت حقوق، مزایا و عیدی کارکنان و بازنشستگان طبق برنامه پیش‌بینی‌شده انجام می‌شود.

وی ادامه داد: مجلس و دولت با همکاری یکدیگر، تدابیر لازم برای تضمین امنیت اقتصادی و استمرار حمایت‌های اجتماعی را اتخاذ کرده‌اند تا مردم در شرایط جنگ و تهدیدهای اقتصادی، آرامش خاطر داشته باشند و فشارهای خارجی هیچ تأثیری بر معیشت و رفاه خانواده‌ها نگذارد.

انتهای پیام/