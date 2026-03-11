به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری از مجتمع قضایی قدس و دادسرای ناحیه ۵ تهران بازدید به عمل آورد و از نزدیک روند انجام امور را مورد بررسی و نظارت قرار داد. وی در این در بازدیدها، رسیدگی عادلانه به دعاوی و شکایات مردم را تکلیف محوری و اصلی قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: تهاجم وحشیانه اخیر علیه ملت شریف ما، خللی در خدمت‌رسانی ایجاد نخواهد کرد و در راستای تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از اطاله دادرسی، رسیدگی به پرونده‌های قضایی به صورت مستمر در جریان است.

این مقام عالی قضایی با اشاره به شرایط حساس کشور در پی تجاوزات و جنایات اخیر ائتلاف آمریکایی صهیونی، بر ضرورت نظارت مستمر بر نحوه عملکرد محاکم تأکید و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نظارت یکی از وظایف قانونی دیوان عالی کشور است، این تکلیف به صورت میدانی و نظام‌مند حتی در ایام جنگ تحمیلی در دستور کار معاونت نظارت دیوان عالی کشور قرار دارد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در جریان بازدید از محاکم مجتمع قضایی قدس و شعب دادیاری و بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ در غرب تهران، ضمن دیدار و گفت‌و‌گو با سید حمیدرضا حسینی رئیس مجتمع، رضا تبار سرپرست دادسرای ناحیه ۵ و قضات و کارکنان این مجموعه‌های قضایی، از نزدیک در جریان نحوه رسیدگی به پرونده‌های قضایی، فرایند‌های اداری و نحوه پاسخگویی به مردم قرار گرفت و رهنمود‌ها و تذکرات لازم را خطاب به مدیران، قضات و کارکنان ارائه کرد.

در پایان این بازدید، رئیس دیوان عالی کشور ضمن ارج نهادن به تلاش‌های قضات و کارکنان مجموعه‌های قضایی مذکور در ایام کنونی، از سید حمید رضا حسینی رئیس مجتمع قضایی قدس با توجه به اظهار رضایت ارباب رجوع حاضر در مجتمع از نحوه خدمت‌رسانی بهینه، پاسخ‌گویی به موقع و تکریم مراجعان در این مجتمع، قدردانی کرد.