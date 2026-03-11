معاون امنیتی انتظامی استاندار کرمان خبر داد:

انهدام پهپاد متجاوز در آسمان کرمان توسط پدافند هوایی ارتش

معاون امنیتی انتظامی استاندار کرمان گفت:یک فروند پهپاد متعلق به دشمن که وارد حریم هوایی استان کرمان شده بود، توسط سامانه‌های پدافند هوایی قرارگاه ارتش شناسایی و منهدم شد

به گزارش ایلنا، رحمان جلالی با بیان این که  بامداد امروز، ۲۰ اسفندماه، یک فروند پهپاد متعلق به دشمن که وارد حریم هوایی استان کرمان شده بود، توسط سامانه‌های پدافند هوایی قرارگاه ارتش شناسایی و منهدم شد.

معاون امنیتی انتظامی استاندار کرمان ادامه داد:این پهپاد متجاوز پس از ورود به محدوده هوایی استان، بلافاصله توسط سامانه‌های پدافندی رصد و هدف قرار گرفت و پیش از هرگونه اقدام، ساقط شد.

وی با اشاره به آمادگی کامل نیروهای پدافندی در منطقه افزود: شرایط در استان تحت کنترل است و این اقدام در راستای حفظ امنیت و صیانت از حریم هوایی کشور انجام شده است.

جلالی همچنین از هوشیاری نیروهای مسلح و سامانه‌های پدافند هوایی در مقابله با هرگونه تهدید احتمالی قدردانی کرد و اطمینان داد که امنیت استان کرمان برقرار است و جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

