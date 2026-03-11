علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره خسارات ناشی از حملات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به زیرساخت‌های کشور از جمله فرودگاه‌ها اعلام کرد: همانطور که می‌دانید در پی حمله متجاوزانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان علاوه بر توقف کامل پروازها در سراسر کشور به دلیل شرایط ویژه که به شرکت‌های هواپیمایی و گردش مالی آنها خسارت وارد کرده است که این شرایط عملا در کل منطقه حاکم است، در حوزه زیرساخت فرودگاه هم به برخی از باندها و تاسیسات جانبی و هواپیماها در برخی فرودگاه‌های کشور آسیب وارد شده است.

وی ادامه داد: این موارد خسارت‌هایی است که در این جنگ به کشور ما وارد شده و کشور ما مورد حمله واقع شده است و اگر قوانین بین‌المللی عادلانه باشد، این خسارت‌ها باید توسط کشورهای متخاصم جبران شود و ما این را از مبادی حقوقی در آینده پیگیری خواهیم کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به هر شکل در صورت بازگشایی پروازها، جبران سریع خسارت‌های زیرساختی در اولویت برنامه‌ها قرار خواهد گرفت. البته شاید خیلی خللی در پروازها ایجاد کرده باشد اما به هر شکل خسارت زده شده است و حتما باید این خسارت‌ها جبران شود و لازم است بازسازی و تعمیر بخش‌های صدمه‌دیده هرچه سریع‌تر انجام گیرد.

وی تأکید کرد: واقعیت امر این است که کشورهایی که به ما حمله کرده‌اند، از سر استیصال و ناچاری به زیر‌ساخت‌ها حمله کرده‌اند در قوانین جنگ هم یک سری قراردادها و پروتکل‌هایی وجود دارد اما این‌ها به این قراردادها و پروتکل‌ها هم پایبند نیستند. کشور ما از این مسائل زیاد دیده است و با کمک خداوند و همراهی مردم از این مرحله هم عبور خواهیم کرد.

این نماینده مجلس گفت: به هر حال خسارت‌هایی به ما وارد شده است و باید توسط کشورهای متخاصم طبق قوانین بین‌المللی جبران شود و یا اگر به هر دلیلی جبران نشد باید خودمان خیلی سریع اصلاح زیرساخت‌ها را در دستور کار قرار دهیم.

وی درباره حمایت از شرکت‌های هواپیمایی گفت: با توجه به توقف فعالیت این شرکت‌ها و زیان‌های مالی گسترده ناشی از تعطیلی پروازها، حتما هر زمان که جنگ پایان یابد ستادهایی در جهت ارزیابی میزان خسارات وارد شده در بعد مسکن، زیرساخت، صنعت هوایی و ریلی و ... تشکیل خواهد شد و با توجه به خسارت‌ها، حتما برنامه‌ای برای جبران و کمک‌هایی یا در قالب مالی بلاعوض و یا تسهیلات ارائه خواهد شد.

