حضور عارف در ایستهای بازرسی بسیج
معاون اول رئیسجمهوری در ادامه بازدیدهای میدانی به ایستهای بازرسی بسیجیان رفت و در جریان فعالیت آنان قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، عباس پازوکی معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رئیسجمهوری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «معاون اول رئیسجمهور پس از پایان جلسات فشرده و طولانی اقتصادی، در ادامه بازدیدهای میدانی خود به میان بسیجیان رفت و از نزدیک در جریان فعالیت ایستهای بازرسی بسیج قرار گرفت.
دکتر عارف با قدردانی از تلاشهای بسیجیان، بر نقش مهم این ایستها در تأمین امنیت مردم تأکید کرد و گفت: حضور شما همواره از پشتوانههای اقتدار و امنیت ایران بوده است؛ تا وقتی مردم در صحنهاند، دشمنان این سرزمین راه به جایی نخواهند برد.
معاون اول رئیسجمهور همچنین تأکید کرد: تا پایان این دفاع مقدس ملی و اسلامی و مجازات متجاوزان، لحظهای میدان را ترک نخواهیم کرد.»