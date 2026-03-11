به گزارش ایلنا، در شب ۲۱ ماه مبارک رمضان، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس، حدیثی از حضرت امیر (ع) را به شرح زیر منتشر کرد:

لاَ تَدْعُوَنَّ إِلَى مُبَارَزَةٍ وَ إِنْ دُعِیتَ إِلَیْهَا فَأَجِبْ فَإِنَّ اَلدَّاعِیَ إِلَیْهَا بَاغٍ وَ اَلْبَاغِیَ مَصْرُوع (نهج‌البلاغه، حکمت ۲۳۳)

کسى را به جنگ مخوان؛ اما اگر تو را به مبارزه طلبیدند، اجابت کن؛ زیرا آغازگر جنگ، طغیانگر (متجاوز) است و متجاوز، شکست‌خورده است.

#شب قدر

#امام علی

#دفاع ملی

انتهای پیام/