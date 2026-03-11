بقائی:
متجاوز، شکستخورده است!
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به حدیثی از امام علی (ع) گفت: متجاوز شکست خورده است!
به گزارش ایلنا، در شب ۲۱ ماه مبارک رمضان، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس، حدیثی از حضرت امیر (ع) را به شرح زیر منتشر کرد:
لاَ تَدْعُوَنَّ إِلَى مُبَارَزَةٍ وَ إِنْ دُعِیتَ إِلَیْهَا فَأَجِبْ فَإِنَّ اَلدَّاعِیَ إِلَیْهَا بَاغٍ وَ اَلْبَاغِیَ مَصْرُوع (نهجالبلاغه، حکمت ۲۳۳)
کسى را به جنگ مخوان؛ اما اگر تو را به مبارزه طلبیدند، اجابت کن؛ زیرا آغازگر جنگ، طغیانگر (متجاوز) است و متجاوز، شکستخورده است.
