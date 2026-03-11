خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عراقچی: نیروهای مسلح قدرتمند ایران در حال مجازات اسرائیل هستند

کد خبر : 1760985
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی با اشاره به اینکه نیروهای مسلح قدرتمند ایران در حال مجازات اسرائیل به‌ خاطر تجاوزش هستند، تاکید کرد: ما تازه شروع کرده ایم!

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نتانیاهو نمی‌خواهد شما ببینید که نیروهای مسلح قدرتمند ایران چگونه در حال مجازات اسرائیل به‌خاطر تجاوزش هستند.

وی افزود: این چیزی است که نیروهای ما در میدان گزارش می‌دهند: «ویرانی گسترده‌ای که موشک‌های ما به‌جا گذاشته‌اند، رهبران هراسان و مضطرب, و سامانه‌های پدافند هوایی که دچار اختلال شده‌اند.»

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ما تازه شروع کرده ایم!

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل