عراقچی: نیروهای مسلح قدرتمند ایران در حال مجازات اسرائیل هستند
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی با اشاره به اینکه نیروهای مسلح قدرتمند ایران در حال مجازات اسرائیل به خاطر تجاوزش هستند، تاکید کرد: ما تازه شروع کرده ایم!
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نتانیاهو نمیخواهد شما ببینید که نیروهای مسلح قدرتمند ایران چگونه در حال مجازات اسرائیل بهخاطر تجاوزش هستند.
وی افزود: این چیزی است که نیروهای ما در میدان گزارش میدهند: «ویرانی گستردهای که موشکهای ما بهجا گذاشتهاند، رهبران هراسان و مضطرب, و سامانههای پدافند هوایی که دچار اختلال شدهاند.»
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ما تازه شروع کرده ایم!