عراقچی: نیروهای مسلح قدرتمند ایران در حال مجازات اسرائیل هستند

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نتانیاهو نمی‌خواهد شما ببینید که نیروهای مسلح قدرتمند ایران چگونه در حال مجازات اسرائیل به‌خاطر تجاوزش هستند.

وی افزود: این چیزی است که نیروهای ما در میدان گزارش می‌دهند: «ویرانی گسترده‌ای که موشک‌های ما به‌جا گذاشته‌اند، رهبران هراسان و مضطرب, و سامانه‌های پدافند هوایی که دچار اختلال شده‌اند.»

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ما تازه شروع کرده ایم!