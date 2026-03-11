اطلاعیه شماره ۲۹/
زیرساختهای عملیاتی ارتش شرور آمریکا در موج ۳۶ نابود شدند
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، در اطلاعیه شماره ۲۹ عملیات وعده صادق ۴ روابط عمومی سپاه آمده است: در موج سی و ششم عملیات وعده صادق 4 در شب قدر بیست و یکم ماه مبارک رمضان با رمز «یا علی ابن ابیطالب علیه السلام» و با انبوه موشکهای «قدر، خیبرشکن و عماد» علیه پایگاه پنجم دریایی آمریکا در منطقه و پایگاههای «العدید و العدیری» و «الحریر» اقلیم کردستان عراق اجرا و زیرساختهای عملیاتی ارتش شرور آمریکا را نابود ساختند.
از مقامات ارشد سیاسی و نظامی متوهم آمریکا در واشنگتن دعوت می کنیم به جای حرافی و وراجی به منطقه سفر و از نزدیک شاهد شرایط واقعی میدان و اوضاع وحشتناک پایگاهها و نظامیان آمریکایی باشند. شیردلان ایرانی در میدان، حرف خودشان را میزنند.
قابل توجه مردم آمریکا؛ دستاوردهای ۷۰ ساله دولتهای آمریکایی در منطقه در کمتر از ۱۱ روز به فنا رفتند. جنگ ادامه دارد...