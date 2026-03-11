خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اطلاعیه شماره ۲۹/

زیرساخت‌های عملیاتی ارتش شرور آمریکا در موج ۳۶ نابود شدند
کد خبر : 1760982
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی سپاه در اطلاعیه شماره ۲۹ عملیات وعده صادق ۴ تصریح کرد: موج سی و ششم عملیات وعده صادق در شب قدر بیست و یکم ماه مبارک رمضان با رمز «یا علی ابن ابیطالب علیه السلام» و با انبوه موشکهای «قدر، خیبرشکن و عماد» زیرساخت‌های عملیاتی ارتش شرور آمریکا را نابود ساختند.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، در اطلاعیه شماره ۲۹ عملیات وعده صادق ۴ روابط عمومی سپاه آمده است: در موج سی و ششم عملیات وعده صادق 4 در شب قدر بیست و یکم ماه مبارک رمضان با رمز «یا علی ابن ابیطالب علیه السلام» و با انبوه موشکهای «قدر، خیبرشکن و عماد» علیه پایگاه پنجم دریایی آمریکا در منطقه و پایگاه‌های «العدید و العدیری» و «الحریر» اقلیم کردستان عراق اجرا و زیرساخت‌های عملیاتی ارتش شرور آمریکا را نابود ساختند. 

از مقامات ارشد سیاسی و نظامی متوهم آمریکا در واشنگتن دعوت می کنیم به جای حرافی و وراجی به منطقه سفر و از نزدیک شاهد شرایط واقعی میدان و اوضاع وحشتناک پایگاه‌ها و نظامیان آمریکایی باشند. شیردلان ایرانی در میدان، حرف خودشان را میزنند.  

قابل توجه مردم آمریکا؛ دستاوردهای ۷۰ ساله دولت‌های آمریکایی در منطقه در کمتر از ۱۱ روز به فنا رفتند. جنگ ادامه دارد...

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل