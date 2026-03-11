گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و هند

به گزارش ایلنا، وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس تلفنی، با تشریح جنایات ارتکابی توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران در ۱۱ روز گذشته، از جمله حمله موشکی به دبستان دخترانه میناب در اولین روز جنگ و متعاقبا حملات گسترده به اماکن و مراکز غیرنظامی و خدمات عمومی، بر عزم ایران برای دفاع همه‌جانبه از کیان ایران تاکید کرد.

وزیر امور خارجه، اقدام تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی را ناقض اصول و قواعد بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل دانست و خاطرنشان کرد که همه دولت‌ها مسئولیت دارند این تجاوز نظامی و قانون‌شکنی آشکار را محکوم کنند.

وزرای امور خارجه ایران و هند همچنین در مورد پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر امنیت کشتیرانی و عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز گفتگو‌ کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن اشاره به رویکرد اصولی ایران در صیانت از امنیت کشتیرانی در خلیج فارس، یادآور شد که وضعیت ناامنی و بروز مشکل برای کشتیرانی در خلیج فارس ناشی از اقدامات تجاوزکارانه و ناامن‌ساز آمریکا است و جامعه جهانی باید آمریکا را به خاطر این وضعیت مواخذه نماید.

وزیر امور خارجه هند ضمن تاکید بر اهمیت تداوم و ارتقای مناسبات دوجانبه تهران-دهلی نو، بر ضرورت ادامه رایزنی‌ها جهت کمک به بازگشت ثبات به منطقه تاکید کرد.

