گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و هند
سوبرامانیام جایشانکار وزیر امور خارجه هند در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در خصوص تحولات منطقه گفتگو کرد.
به گزارش ایلنا، وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس تلفنی، با تشریح جنایات ارتکابی توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران در ۱۱ روز گذشته، از جمله حمله موشکی به دبستان دخترانه میناب در اولین روز جنگ و متعاقبا حملات گسترده به اماکن و مراکز غیرنظامی و خدمات عمومی، بر عزم ایران برای دفاع همهجانبه از کیان ایران تاکید کرد.
وزیر امور خارجه، اقدام تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی را ناقض اصول و قواعد بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بینالملل دانست و خاطرنشان کرد که همه دولتها مسئولیت دارند این تجاوز نظامی و قانونشکنی آشکار را محکوم کنند.
وزرای امور خارجه ایران و هند همچنین در مورد پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر امنیت کشتیرانی و عبور و مرور کشتیها از تنگه هرمز گفتگو کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان ضمن اشاره به رویکرد اصولی ایران در صیانت از امنیت کشتیرانی در خلیج فارس، یادآور شد که وضعیت ناامنی و بروز مشکل برای کشتیرانی در خلیج فارس ناشی از اقدامات تجاوزکارانه و ناامنساز آمریکا است و جامعه جهانی باید آمریکا را به خاطر این وضعیت مواخذه نماید.
وزیر امور خارجه هند ضمن تاکید بر اهمیت تداوم و ارتقای مناسبات دوجانبه تهران-دهلی نو، بر ضرورت ادامه رایزنیها جهت کمک به بازگشت ثبات به منطقه تاکید کرد.