در گفتوگوی تلفنی پزشکیان و پوتین مطرح شد؛
تاکید پزشکیان بر لزوم محکومیت جنایات امریکا و رژیم صهیونیستی در مجامع بینالمللی/ اعلام آمادگی پوتین برای هرگونه مساعدت به منظور پایان یافتن جنگ
روسای جمهور ایران و روسیه در گفتوگویی تلفنی مهمترین موضوعات همکاریهای دوجانبه و همچنین تحولات منطقهای در پی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان را مورد تبادل نظر قرار دادند.
به گزارش ایلنا، شامگاه سهشنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ به ابتکار ولادمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتوگویی تلفنی با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران انجام شد.
در این گفتوگو مهمترین موضوعات همکاریهای دوجانبه و تحولات منطقهای از جمله تجاوز آمریکایی صهیونیستی به کشورمان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
رئیسجمهور روسیه ضمن اعلام مخالفت مجدد این کشور با تجاوز نظامی به ایران، آمادگی کشورش برای ارسال کمکهای لازم و نیز هرگونه مساعدت به منظور پایان یافتن هرچه سریعتر درگیریها در منطقه را اعلام کرد.
پزشکیان نیز در این گفتوگو با قدردانی از مواضع روسیه در حمایت از جمهوری اسلامی ایران، ضمن اشاره به اقدامات اخیر متجاوزین آمریکایی صهیونیستی در حمله به زیر ساختهای غیرنظامی و شهروندان عادی بر لزوم محکومیت اقدامات تجاوزکارانه و جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در مجامع بینالمللی تاکید کرد.
روسایجمهور دو کشور همچنین بر لزوم تداوم رایزنیها در سطوح عالی تاکید کردند.