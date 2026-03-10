حضرتی:
دولت در کنار نیروهای مسلح، با تمام توان از تمامیت ارضی، شرف و غرور ملی ایران دفاع میکند
حضرتی در شبکه نوشت: دولت جمهوری اسلامی ایران در کنار نیروهای مسلح، با تمام توان از تمامیت ارضی، شرف و غرور ملی ایران دفاع میکند
به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در شبکه ایکس نوشت:
«دولت جمهوری اسلامی ایران در کنار نیروهای مسلح، با تمام توان از تمامیت ارضی، شرف و غرور ملی ایران دفاع میکند.
پای کار مردم برای حفظ همبستگی اجتماعی، تأمین کالاهای اساسی و پاسخ به نیازهای معیشتی جامعه ایستادهایم.
همزمان، رئیسجمهور دکتر پزشکیان در گفتوگو با روسای جمهور فرانسه، روسیه، ترکیه و آذربایجان مسیر دفاع از دیپلماسی و پیگیری حقوق ملت ایران در عرصه بینالمللی را دنبال کرده است.
همه برای ایران در میدان دفاع، خدمت به مردم و دیپلماسی، حضور فعال را ادامه میدهیم.»