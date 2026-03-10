به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در شبکه ایکس نوشت:

«دولت جمهوری اسلامی ایران در کنار نیروهای مسلح، با تمام توان از تمامیت ارضی، شرف و غرور ملی ایران دفاع می‌کند.

‌‌ پای کار مردم ‌ برای حفظ همبستگی اجتماعی، تأمین کالاهای اساسی و پاسخ به نیازهای معیشتی جامعه ایستاده‌ایم.

هم‌زمان، رئیس‌جمهور دکتر پزشکیان در گفت‌وگو با روسای جمهور فرانسه، روسیه، ترکیه و آذربایجان مسیر دفاع از دیپلماسی و پیگیری حقوق ملت ایران در عرصه بین‌المللی را دنبال کرده است.

همه برای ایران ‌در میدان دفاع، خدمت به مردم و دیپلماسی، حضور فعال را ادامه می‌دهیم.»

