تجاوز آمریکا و اسرائیل حمله به حافظه تمدنی ایران است
به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در شبکه ایکس نوشت:
«تجاوز آمریکا و اسرائیل فقط حمله به خاک ایران نیست؛ حمله به هویت تاریخی و حافظه تمدنی ایران است. وقتی میراثی چون کاخ گلستان، مسجد جامع عباسی، چهلستون اصفهان و درههای تاریخی خرمآباد، هدف بمباران قرار میگیرند، در حقیقت بخشی از میراث مشترک بشریت مورد تخریب قرار گرفته است.
همه ایرانیان، در داخل و خارج از کشور و همه آنان که به تمدن و وجدان بشری باور دارند، این تعدی به تاریخ و فرهنگ را محکوم خواهند کرد.
ایران ملتی با هزاران سال تاریخ است؛ ملتی که همواره از سرزمین، هویت، فرهنگ و غرور ملی خود دفاع کرده است. ایران همانگونه که از خاک خود دفاع میکند، از میراث و تمدن خود نیز پاسداری خواهد کرد و در برابر تجاوز، مقاومتی قهرمانانه نشان خواهد داد.
وزارت میراث فرهنگی و همه ارکان دولت پای کار مردم هستند و برای ایران اقدامات حقوقی لازم را از طریق یونسکو و سایر نهادهای بینالمللی نسبت به پیگیری این تجاوز و حفاظت از میراث فرهنگی وطنمان در دستور کار قرار دادهاند.»