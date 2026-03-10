رئیس کل دادگستری استان تهران از مجتمع قضایی شهید قدوسی بازدید کرد
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه روزهای پرتلاش مسئولان دستگاه قضایی و در راستای افزایش نظارتهای میدانی بر روند ارائه خدمات قضایی به مردم، با حضور در مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران از بخشهای مختلف این مجتمع بازدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رسانه و روابط عمومی دادگستری استان تهران؛ علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مجتمعهای قضایی سطح استان تهران، امروز سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۴، با حضور در مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران ضمن دیدار با قضات و کارکنان اداری، در جریان روند رسیدگی به پروندهها و نحوه ارائه خدمات قضایی به مراجعان قرار گرفت.
القاصی در جریان این بازدید با حضور در شعب مختلف، ضمن گفتوگو با قضات و کارکنان، آخرین وضعیت رسیدگی به پروندهها، میزان موجودی شعب و نحوه پاسخگویی به مراجعان را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندهها و تکریم ارباب رجوع تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با تعدادی از مراجعان حاضر در مجتمع قضایی شهید قدوسی گفتوگو کرد و دستورات لازم را برای پیگیری و بررسی مسائل و درخواستهای مطرح شده صادر کرد.
القاصی در این بازدید با اشاره به شرایط خاص کشور در پی تهاجم دشمن و ضرورت حفظ آمادگی و انسجام در ارائه خدمات عمومی، اظهار کرد: خدمترسانی مستمر، دقیق و مسئولانه به مردم در دستگاه قضایی حتی در شرایط خاص کشور باید بدون وقفه ادامه داشته باشد و مدیران و مسئولان قضایی موظفاند با حضور میدانی و نظارت مستمر، روند خدمترسانی را تسهیل کنند.
وی افزود: بازدیدهای میدانی از مجتمعهای قضایی با هدف شناسایی مسائل و مشکلات احتمالی، رفع موانع موجود در فرآیند رسیدگیها و ارتقای کیفیت خدمات قضایی به مردم با جدیت دنبال میشود.
در جریان این بازدید، برخی مسائل و نیازهای موجود در مجتمع قضایی قدوسی نیز مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم برای پیگیری و رفع موارد مطرح شده صادر شد.
گفتنی است رئیس کل دادگستری استان تهران در روزهای اخیر با هدف نظارت میدانی بر عملکرد واحدهای قضایی و بررسی روند خدمترسانی به شهروندان، به صورت مستمر از مجتمعهای قضایی مختلف به صورت میدانی بازدید میکند.