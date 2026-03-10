خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سامانه «فواد ۱۲۸» آماده شنیدن صدای شهروندان است

کد خبر : 1760902
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقا سلامت و فوریت‌های اداری، از آمادگی سامانه «فوریت‌های اداری فواد ۱۲۸» برای دریافت و رسیدگی به گزارش‌ها و دغدغه‌های مردمی خبر داد.

به گزارش ایلنا، کامل داودی گفت: فواد ۱۲۸ به‌عنوان پل ارتباطی مستقیم میان مردم و دولت، بستری مطمئن برای ثبت موارد تعلل و ناپایداری در ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی است. کارشناسان مرکز ملی بازرسی آماده شنیدن صدای شهروندان و دریافت گزارش‌های آنان هستند تا موضوعات ثبت‌شده به‌صورت دقیق و قاطع پیگیری و نتایج بررسی به اطلاع مردم برسد.  

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی افزود: هدف این سامانه، افزایش اعتماد عمومی و تسریع در رسیدگی به مسائل اداری است. 

داودی افزود که سامانه فواد با سازوکارهای نظارتی هوشمند، عملکرد دستگاه‌های اجرایی را به‌طور مستمر رصد می‌کند تا ثبات و کیفیت خدمات عمومی افزایش یابد.  

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تعلل یا ناپایداری در ارائه خدمات، موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۲۸ یا اسکن رمزینه (کد QR) درج‌شده بر روی اطلاعیه‌های مربوطه ثبت و پیگیری کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل