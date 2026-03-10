سامانه «فواد ۱۲۸» آماده شنیدن صدای شهروندان است

به گزارش ایلنا، کامل داودی گفت: فواد ۱۲۸ به‌عنوان پل ارتباطی مستقیم میان مردم و دولت، بستری مطمئن برای ثبت موارد تعلل و ناپایداری در ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی است. کارشناسان مرکز ملی بازرسی آماده شنیدن صدای شهروندان و دریافت گزارش‌های آنان هستند تا موضوعات ثبت‌شده به‌صورت دقیق و قاطع پیگیری و نتایج بررسی به اطلاع مردم برسد.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی افزود: هدف این سامانه، افزایش اعتماد عمومی و تسریع در رسیدگی به مسائل اداری است.

داودی افزود که سامانه فواد با سازوکارهای نظارتی هوشمند، عملکرد دستگاه‌های اجرایی را به‌طور مستمر رصد می‌کند تا ثبات و کیفیت خدمات عمومی افزایش یابد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تعلل یا ناپایداری در ارائه خدمات، موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۲۸ یا اسکن رمزینه (کد QR) درج‌شده بر روی اطلاعیه‌های مربوطه ثبت و پیگیری کنند.

