اطلاعیه شماره ۲۱ ارتش جمهوری اسلامی ایران؛
حمله پهپادهای نیروی زمینی ارتش به یک مرکز نظامی در حیفا
به گزارش ایلنا، براساس اطلاعیه شماره ۲۱ ارتش جمهوری اسلامی ایران، ساعتی پیش نیروی زمینی ارتش با بهرهگیری از انواع پهپادهای انهدامی، یک پایگاه نظامی در حیفا و مرکز دریافت اطلاعات ماهوارههای جاسوسی افق رژیم صهیونیستی را با پهپادهای انهدامی مورد هجوم قرار داد.
گفتنی است، مرکز نظامی واقع در حیفا که هدف پهپادهای ارتش قرار گرفته نقش کلیدی در ساخت تسلیحات نظامی داشته و در بالابردن توان رزم دشمن از اهمیت راهبردی برخوردار است.
همچنین مرکز دریافت اطلاعات ماهوارههای افق نیز از جمله مراکز حائز اهمیت در جمعآوری اطلاعات نظامی و جاسوسی بوده که نقش هماهنگ کننده در مدیریت مأموریت ماهوارههای شناسایی رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ اخیر ایفا کرده است.