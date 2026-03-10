اسکندر مومنی در این نشست با اشاره به وضعیت کالاهای اساسی اظهار کرد: مساله نیازمندی‌های روزانه، کالاهای اساسی و انرژی جزو اولویت‌های اصلی ما است و ذخیره‌های لازم انجام شده است. ما و مردم عزیز نیز باید صرفه‌جویی را در دستور کار قرار دهیم.

وی ادامه داد: امنیت مرزهای کشور توسط مرزبانان و نیروهای مرزبانی و مسلح ما کاملا تامین و برقرار است. همه مردم مناطق مرزنشین مرزبان هستند و در صحنه حضور دارند.

وزیر کشور تصریح کرد: از مردم درخواست داریم با نیروهای انتظامی و امنیتی همکاری لازم را داشته باشند و هرگونه اقدام یا رفتار مشکوکی را حتما اطلاع دهند. بزرگترین عامل پیروزی ما وحدت و انسجام ملی است.

در ادامه محمدصادق معتمدیان با اشاره به آمادگی کامل استان برای تأمین کالاهای اساسی، از فعالیت گسترده شبکه توزیع شامل ۴۰۰۰ فروشگاه زنجیره‌ای، ۳۰۰ هزار واحد خرده‌فروشی و میادین میوه و تره‌بار خبر داد.

این نشست نشان‌دهنده هماهنگی و انسجام ملی در شرایط جنگی و تلاش شبانه‌روزی مسئولان برای خدمت‌رسانی به مردم است.