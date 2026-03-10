موج ۳۵ عملیات وعده صادق ۴ با رمز یا حیدر کرار آغاز شد

به گزارش ایلنا، ​️روابط عمومی سپاه اعلام کرد: موج ۳۵ عملیات وعده صادق ۴ در شب شهادت مولی الموحدین با رمز مبارک یا حیدر کرار با شلیک موشکهای راهبردی فتاح، عماد، خیبرشکن، خرمشهر و قدر به سمت اهدافی در تل آویو، بیت شمیش قدس اشغالی و پایگاههای امریکای جنایتکار اجرا شد.

️شرایط آژیر به آژیر و فرار و پناهگاه و درگیری در فرودگاه برای فرار، حال و روز این روزها و لحظات صهیونیست‌ها و سربازان تروریست امریکایی است. رهایتان نمیکنیم.

