روابط عمومی سپاه:
موج ۳۵ عملیات وعده صادق ۴ با رمز یا حیدر کرار آغاز شد
کد خبر : 1760895
روابط عمومی سپاه از آغاز موج ۳۵ عملیات وعده صادق ۴ در شب شهادت مولی الموحدین با رمز مبارک یا حیدر کرار خبرداد.
به گزارش ایلنا، ️روابط عمومی سپاه اعلام کرد: موج ۳۵ عملیات وعده صادق ۴ در شب شهادت مولی الموحدین با رمز مبارک یا حیدر کرار با شلیک موشکهای راهبردی فتاح، عماد، خیبرشکن، خرمشهر و قدر به سمت اهدافی در تل آویو، بیت شمیش قدس اشغالی و پایگاههای امریکای جنایتکار اجرا شد.
️شرایط آژیر به آژیر و فرار و پناهگاه و درگیری در فرودگاه برای فرار، حال و روز این روزها و لحظات صهیونیستها و سربازان تروریست امریکایی است. رهایتان نمیکنیم.