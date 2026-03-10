بیانیه اعضای شورای عالی مسئولان قضایی در حمایت از انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران
به گزارش ایلنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، اعضای شورای عالی مسئولان قضایی با صدور بیانیهای بر اتباع کامل از سیاستها، اوامر و منویات و ماموریت محوله از سوی رهبری تاکید کردند.
در متن این بیانیه آمده است:
*بسم الله الرحمن الرحیم*
*الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ دِینِکُمْ*
محضر مبارک حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای «مدظله العالی»
سلام علیکم
شهادت جانگداز پدر بزرگوارتان، امام شهید حضرت آیتالله سید علی خامنهای «قدسالله سره» و نیز مادر نورانی، همسر گرامی، خواهر بزرگوار و دیگر عزیزانی را که در عاشورای نهم اسفند به کاروان جاودانه اباعبدالله الحسین (ع) پیوستند، به حضرتعالی، ملت شریف ایران و همه آزادگان جهان تسلیت میگوییم.
خداوند بزرگ را شاکریم که در این مصیبت عظمی و آزمون الهی، انتخاب شایسته حضرتعالی به زعامت
امت و رهبری معظم انقلاب اسلامی، چونان نسیم رحمت بر دلهای سوخته وزیدن گرفته است. این انتخاب احسن، آن هم در شرایطی چنین حساس، نشاندهنده عظمت روح، شجاعت کمنظیر و درایت ستودنی حضرتعالی است و باید مراتب قدردانی خود را از اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری به پاس این تصمیم حکیمانه اعلام داریم.
اکنون که در میانه نبردی خونبار با دشمنی خبیث و جهانخوار قرار داریم، پیروزی ملت ایران در گرو بیعت و اتحاد حول محور ولایت مطلقه فقیه است. ما اعضای شورای عالی مسئولان قضایی بر این باوریم که امر قضا نه تنها شعبهای از ولایت، بلکه از مهمترین شعب آن به شمار میآید و بدین سان، مشروعیت قوه قضاییه از سوی مقام رفیع ولایت تأمین میگردد. ایمان و یقین قلبی داریم که وجود مبارک حضرتعالی پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و گسترش عدالت در سراسر میهن اسلامی خواهد بود و تکلیف شرعی و وظیفه قانونی خود میدانیم که با اتباع کامل از سیاستها، اوامر و منویات و ماموریت محوله آن رهبر عالیقدر و فرهیخته، همه سعی و همت خود را در راه اجرای عدل و اقامه حدود الهی مصروف داریم.
در پایان، بار دیگر همراه با آحاد ملت داغدیده، اما سربلند ایران و همه آزادگان جهان، پیشانی سپاس بر آستان خداوند لایزال میساییم و از درگاه ربوبی برای حضرتعالی، سلامتی، طول عمر با برکت و توفیق روزافزون در این مسیر نورانی را مسألت مینماییم.
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته
اعضای شورای عالی مسئولان قضایی