شناسایی و بازداشت ۳۰ جاسوس دشمن صهیونی - آمریکایی

به گزارش ایلنا، متن کامل اطلاعیه بدین شرح است:

۱) دستگیری جاسوس نیابتی دو کشور حوزه جنوبی خلیج فارس یک تبعه بیگانه که از سوی دو دولت حوزه خلیج فارس به نیابت از دشمن آمریکایی -صهیونی جاسوسی می کرد، توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات خراسان رضوی شناسایی و دستگیر شد. این جاسوس، اطلاعات نظامی و امنیتی کشور را جمع آوری و در اختیار دو دولت حوزه خلیج فارس قرار داده و اطلاعات مکتسبه توسط آن دولتها در اختیار دشمن آمریکایی صهیونیستی قرار می گرفت.

۲)شناسایی و دستگیری عامل جاسوسی نیابتی دشمن آمریکایی صهیونیستی در یکی از گروهک های تروریستی جنوب شرق کشور یکی از عناصر گروهک تروریستی مستقر در جدار مرز جنوب شرق کشور در حال جاسوسی نیابتی برای دشمن آمریکایی صهیونیستی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان دستگیر شد. این «سرباز صهیون» در حال جاسوسی و ارسال اطلاعات از موقعیت و جابجایی نیروهای نظامی، انتظامی ،اماکن آنها و تاسیسات پدافندی کشور برای دشمن بود که شناسایی و دستگیر شد.

۳) دستگیری عضو یک گروهک تروریستی تجزیه طلب که در حال انتقال یک محموله ارتباطی برای اعضای آن گروهک به داخل کشور بود، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کردستان و وسایل ویژه ارتباطی همراه او ضبط شد.

۴) در عملیات مشترک اداره‌کل اطلاعات و سپاه استان کردستان؛ محموله نظامی ارسالی یکی از گروهکهای تروریستی تجزیه طلب تحت کنترل اطلاعاتی قرار گرفته و کشف و ضبط گردید. محموله مذکور شامل: ۱۰ قبضه سلاح کلاشینکف ۲۱ تیغه خشاب ۶۳۰ تیر فشنگ می باشد. این محموله قرار بود جهت استفاده مزدوران داخلی این گروهک تروریستی تجزیه طلب برای همراهی با نقشه شوم دشمن آمریکایی صهیونیستی علیه تمامیت ارضی کشور مورد بهره برداری قرار گیرد. در این عملیات تعداد دو نفر از رابطین گروهک بازداشت و یک نفر دیگر توسط عوامل گروهک معدوم گردید.

۵) ۱۹ نفر از مزدوران بازداشت شده نیز از عوامل میدانی و رسانه‌ای مرتبط با عناصر ضدانقلاب و سرپل رژیم صهیونیستی بودند که برای اجرای برنامه‌های دشمن آمریکایی صهیونى در ۸ استان کشور آماده می شدند. یکی از این مزدوران پس از ۱۰ سال اقامت در خارج کشور و دریافت آموزشهای لازم به کشور بازگشته و یک هسته مسلح تشکیلاتی در یکی از استان‌های جنوب غرب کشور تشکیل داده و خودش مترصد انجام عملیاتی در شهر تهران بود که با عنایات الهی شناسایی و بازداشت شد.

۶) برخورد قاطع با ۶ تن از اوباش در عملیات مشترک وزارت اطلاعات و فراجا ۶ تن از اوباش هتاک به ارزشهای ملی اسلامی که نقش نیروهای عملیاتی برای رژیم را ایفا می کنند، در عملیات مشترک وزارت اطلاعات و فراجا در تهران شناسایی و دستگیر شدند.

از اوباش دستگیر شده بیش از ۲۰۰ قطعه سلاح سرد (چاقو، قمه و شمشیر) ، ۵ کیلو موادمخدر و بیش از ۲۰۰ لیتر مشروبات الکلی کشف گردید.

وزارت اطلاعات و فراجا پیش از این در اطلاعیه هایی به عناصر مزدور داخلی هشدار داده بودند که با آنها با قاطعیت و مانند «سرباز اسرائیل» برخورد خواهند کرد.