به گزارش ایلنا، مصطفی رجبی مشهدی در گفت‌وگو با قائم پناه اشاره به شرایط ویژه کشور، بر پایداری شبکه توزیع برق تاکید کرد و گفت: با وجود وارد آمدن آسیب‌های موضعی به برخی خطوط و پست‌های توزیع در تعدادی از نقاط، با حضور فوری تیم‌های عملیاتی و امدادی صنعت برق، فرایند ترمیم و بازسازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شده و شبکه در این مناطق به وضعیت پایدار بازگشته است.

وی افزود: در حال حاضر شبکه برق کشور در مدار بهره‌برداری قرار دارد و خدمت‌رسانی به مشترکان در بخش‌های مختلف بدون وقفه ادامه دارد.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو همچنین تصریح کرد: همکاران صنعت برق در سراسر کشور به‌صورت شبانه‌روزی در حال رصد مستمر وضعیت شبکه، مدیریت بار، رسیدگی فوری به حوادث احتمالی و تأمین برق پایدار برای مردم هستند و آمادگی کامل برای مواجهه با هرگونه شرایط پیش‌بینی‌نشده وجود دارد.

محمدجعفر قائم‌پناه نیز در این گفت‌وگو، ضمن خداقوت به همه کارکنان صنعت برق کشور، از تلاش‌ها و خدمات آنان، به‌ویژه نیروهای عملیاتی و پرسنل امداد حوادث برق که با تمام ظرفیت و به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند، قدردانی کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت نقش صنعت برق در حفظ پایداری خدمات عمومی و تأمین نیازهای روزمره مردم، اظهار داشت: تلاش مستمر و مسئولانه کارکنان این حوزه، به‌ویژه در شرایط خاص و دشوار، شایسته تقدیر و قدردانی است.

قائم‌پناه همچنین بر ضرورت حفظ آمادگی، سرعت عمل در رسیدگی به آسیب‌ها و تداوم خدمت‌رسانی پایدار به مردم در سراسر کشور تأکید کرد.

