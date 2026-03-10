English العربیه
در گفت‌وگوی قائم‌پناه با معاون برق و انرژی وزارت نیرو مطرح شد:

شبکه برق کشور کاملاً پایدار است/ خدمت‌رسانی بدون وقفه ادامه دارد

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با معاون برق و انرژی وزارت نیرو، آخرین وضعیت شبکه توزیع برق کشور در روزهای اخیر را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش ایلنا، مصطفی رجبی مشهدی در  گفت‌وگو با  قائم پناه اشاره به شرایط ویژه کشور، بر پایداری شبکه توزیع برق تاکید کرد و گفت: با وجود وارد آمدن آسیب‌های موضعی به برخی خطوط و پست‌های توزیع در تعدادی از نقاط، با حضور فوری تیم‌های عملیاتی و امدادی صنعت برق، فرایند ترمیم و بازسازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شده و شبکه در این مناطق به وضعیت پایدار بازگشته است.

وی افزود: در حال حاضر شبکه برق کشور در مدار بهره‌برداری قرار دارد و خدمت‌رسانی به مشترکان در بخش‌های مختلف بدون وقفه ادامه دارد.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو همچنین تصریح کرد: همکاران صنعت برق در سراسر کشور به‌صورت شبانه‌روزی در حال رصد مستمر وضعیت شبکه، مدیریت بار، رسیدگی فوری به حوادث احتمالی و تأمین برق پایدار برای مردم هستند و آمادگی کامل برای مواجهه با هرگونه شرایط پیش‌بینی‌نشده وجود دارد.

 محمدجعفر قائم‌پناه نیز در این گفت‌وگو، ضمن خداقوت به همه کارکنان صنعت برق کشور، از تلاش‌ها و خدمات آنان، به‌ویژه نیروهای عملیاتی و پرسنل امداد حوادث برق که با تمام ظرفیت و به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند، قدردانی کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت نقش صنعت برق در حفظ پایداری خدمات عمومی و تأمین نیازهای روزمره مردم، اظهار داشت: تلاش مستمر و مسئولانه کارکنان این حوزه، به‌ویژه در شرایط خاص و دشوار، شایسته تقدیر و قدردانی است.

قائم‌پناه همچنین بر ضرورت حفظ آمادگی، سرعت عمل در رسیدگی به آسیب‌ها و تداوم خدمت‌رسانی پایدار به مردم در سراسر کشور تأکید کرد.

