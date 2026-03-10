خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب ایران در پی انتخاب رهبر جدید

کد خبر : 1760788
لینک کوتاه کپی شد.

شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب تاکید کرد: امید است رهبری معظم، نظام حزبی کشور را برای جذب و مشارکت حداکثری ملت در حکمرانی بعنوان مشاوری امین از جانب اصحاب سلایق و علایق مختلف مردم برای مدیریت اصولی و استقرار قانونمند نظام اهلیت و شایستگی و نظام اولویت ها و امور اهم مورد نظر قرار دهند.

به گزارش ایلنا، پیام شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب ایران به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت الله آقای سید مجتبی خامنه‌ای با عرض تسلیت شهادت رهبری معظم و مادر و همسر گرامیتان؛ انتخاب جنابعالی را بعنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس خبرگان رهبری را تبریک و تهنیت میگوییم. از خداوند متعال توفیق حضرتعالی را در مدیریت و رهبری ارکان حکمرانی جمهوری اسلامی ایران برای تحقق بخشیدن به حاکمیت قانون و ارزش‌های بنیادین اخلاق و معنویت و عدالت در کشور ایران استدعا داریم.

امید است رهبری معظم، نظام حزبی کشور را برای جذب و مشارکت حداکثری ملت در حکمرانی بعنوان مشاوری امین از جانب اصحاب سلایق و علایق مختلف مردم برای مدیریت اصولی و استقرار قانونمند نظام اهلیت و شایستگی و نظام اولویت ها و امور اهم مورد نظر قرار دهند.

شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب ایران

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل