به گزارش ایلنا، متن کامل پیام حجت الاسلام سید محمد خاتمی بدین شرح است:

بنام خدا

ایران عزیز همچنان در میانه جنگی تجاوزکارانه و خانمان سوز ایستاده است. رژیم جنگ افروز اسراییل و دولت سلطه گر ترامپ استقلال، تمامیت ارضی، یکپارچگی ملی، توسعه و امنیت همه جانبه و پایدار ما را با تمام توان هدف قرار داده اند. بمب و موشک و آتش و دود زمین و آسمان و خانه و مدرسه و خیابان و بیابان ما را در برگرفته و ویرانگری به‌ بار می آورد. آنها به دنبال این بودند و هستند که از ایران چیزی باقی نماند!

نیروهای مدافع میهن قهرمانانه می جنگند و مردم صبور ایران در میانه تخریب و مرگ، تاب آورانه زندگی می کند و دولت نیز با تمام توانش وضعیت جنگی را مدیریت می کند. در عین حال این وضع دشوار نه شایسته ایران است و نه حق ایرانیان صلح طلب و آرمانخواه! فرصت هایی از دست رفته و مخاطرات و تهدیدهایی مزمن در سایه این جنگ ظالمانه به فعلیت رسیده اند. اما باید چاره ای برای امروز و فردای ایران اندیشید! خطرهای نزدیک را با تدبیر و خرد و عزت و مصلحت دور کرد و آینده را متناسب با خواست عموم ملت و تحولات جدید اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سامان داد. همراه با اقتدار نظامی، همراهی و همدلی همه گروه ها و طبقات اجتماعی و جریان های سیاسی کشور، ضرورت پیش روی نظام حکمرانی است.

همه باید به یکپارچگی سرزمینی ایران، به رضایت و مشارکت عموم مردم، به گشودن افقی امیدبخش برای آینده کشور و به دفع شرّ دشمنان ملک و ملت بیش و پیش از هر چیز بیاندیشند و حساسیت های کنونی میهن عزیزمان را دریابند.

انتخاب رهبری سوم جمهوری اسلامی ایران در میانه جنگ تمام عیاری که علاوه بر خرابی سرزمینی و کشتار بیگناهان به همپاشی ساختار حکمروایی را دنبال می کند، امید و انتظارات به حقّی را در میان ملت به وجود آورده است که آینده کشور باید بر اساس نیازها و ضرورت های حیاتی امروز بنا شود و ملت و نخبگان ایران نیز از کمک به تحقق این مهم دریغ ننمایند.

برای رهبر جدید و‌ منتخب جمهوری اسلامی ایران و همه خدمتگزاران صدیق این آب و خاک و در این مقطع خطیر و سخت آرزوی توفیق دارم.

سید محمد خاتمی‌‌

۱۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۰ رمضان ۱۴۴۷

انتهای پیام/