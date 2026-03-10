قالیباف از بیعت تاریخی مردم با رهبر انقلاب اسلامی تقدیر کرد

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی از بیعت تاریخی مردم با حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای(مدظله العالی)، رهبر انقلاب اسلامی، تقدیر و تاکید کرد: آنچه مردم این روزها آفریده‌اند، سرمایه اجتماعی بزرگی است که انقلاب اسلامی را از گردنه های خطیر عبور داده و در سخت‌ترین شرایط نیز استوار نگه داشته و بزرگترین قدرت دفاعی ما برای مقابله با دشمنان متجاوز به ایران عزیز ماست.

متن پیام رئیس قوه مقننه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

وظیفه خود می دانم از حضور آگاهانه و تاریخی، حمایت صمیمانه و اعلام وفاداری اقشار مختلف مردم عزیز ایران اسلامی که در این روزهای حساس با بیعت تاریخی خود با رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی)، بار دیگر پیوند عمیق ملت و ولایت را به نمایش گذاشتند، صمیمانه قدردانی کنم.

آنچه در این روزها از سوی اقشار مختلف جامعه، از نوجوانان و جوانان تا نخبگان، کارگران، فرهنگیان و دانشگاهیان و همه زنان و مردان ایران زمین و نهادها و دستگاه های مختلف کشور شاهد بودیم، جلوه‌ای از همان سرمایه اجتماعی بزرگی است که انقلاب اسلامی را از گردنه های خطیر عبور داده و در سخت‌ترین شرایط نیز استوار نگه داشته و بزرگترین قدرت دفاعی ما برای مقابله با دشمنان متجاوز به ایران عزیز ماست.

امروز و با بیعت تاریخی مردم با رهبر جدیدشان که باطل السحر طراحی های دشمن برای تجزیه ایران عزیز شده، بیش از هر زمان دیگر، وظیفه همه ما مسئولان است که در پاسداری از خون شهیدان انقلاب اسلامی، به‌ویژه سیدالشهدای ایران اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای عزیز، با انسجام و وحدت حول محور ولایت فقیه، مسیر امامان انقلاب و پشتیبانی از رهبر را با قدرت ادامه دهیم و برای مقابله با دشمن متجاوز و تقویت ایران اسلامی و تحقق آرمان‌های انقلاب و رفع مشکلات مردم عزیزمان تلاش کنیم.

بار دیگر از همه مردم شریف ایران که با بصیرت و مسئولیت تاریخی خود در یکی از حساس ترین برهه های تاریخی ایران بزرگ و برای حفظ وطن، این پیوند مستحکم میان ملت و رهبری را این شب ها در محلات و خیابان های سراسر ایران، به نمایش می گذارند، صمیمانه سپاسگزارم و خدای متعال را به سبب بهره مندی از نعمت رهبری مؤمن و متقی، انقلابی، مردمی، شجاع، مدیر و مدبر، آگاه به زمانه، دشمن‌شناس و ساده‌زیست، اهل فضل و دانش، مسلط به امور جاری و حاکمیتی و نوگرا که مدال افتخار فرزند، برادر و همسر شهید بودن را بر سینه دارند، شاکرم و برای ایشان دوام توفیقات را در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

انتهای پیام/