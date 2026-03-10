به گزارش ایلنا، رمضان شریف در این نشست خبری ضمن اشاره به اینکه هر سال شاهد بالنده شدن آرمان‌های فلسطین هستیم گفت: امسال اولین باری است که رهبر معظم انقلاب در بین ما نیستند، اما رهنمود‌های ایشان پیش روی ماست، انتخاب مبارک رهبر سوم انقلاب نیز ادامه راه ایشان خواهد بود.

رمضان شریف افزود: بیش از ۶۰۰۰ عکاس، خبرنگار و تصویربردار داخلی و خارجی راهپیمایی روز قدس در سراسر کشور را پوشش خبری و رسانه ای خواهند داد که از این تعداد ، بیش از ۲۰۰ عوامل رسانه ای خارجی از شبکه های مختلف رادیو و تلویزیونی و خبرگزاری های مختلف در این رویداد مهم حاضر هستند.

وی با بیان اینکه روز قدس روز وحدت امت اسلامی است تاکید کرد: پرچمداری جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با رژیم صهیونی و بزرگداشت روز جهانی قدس ماهیت رژیم صهیونیستی را در ابتدای انقلاب برملا کرد و فراوانی بیان رهبر شهید ما در موضوع فلسطین و حمایت از مردم فلسطین با ارائه تدابیری زبانزد است.

رئیس ستاد مرکزی روز جهانی قدس ادامه داد: روز جهانی قدس اجازه نداد مسئله فلسطین فراموش شود در حالیکه این موضوع آرزوی رژیم صهیونیستی بود.

رمضان شریف ضمن ارائه تحلیلی از روند مبارزات ایران علیه استکبار جهانی و تشریح آخرین تحولات منطقه گفت: امروز مردم غزه و فلسطین در سرزمین خود هستند و هرگز سرزمین مادری خود را ترک نکردند اگرچه با سختی دست و پنجه نرم می‌کنند. درود خداوند بر محور مقاومت و همه کسانی که به قدس شریف ارادت دارند.

رئیس ستاد قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با بیان اینکه برخلاف تبلیغات دشمن ، امروز رژیم صهیونیستی رو به افول است افزود: از نهم اسفندماه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار شاهد شکست خفت بار بودند و آینده از آن ملت عزیز ماست. به فضل الهی ملت ایران به همراه رهبر معظم انقلاب این مقطع حساس تاریخی را به صفحه شکست آمریکایی صهیونیستی تبدیل خواهند کرد.

رئیس ستاد مرکزی روز جهانی قدس اظهارداشت: روز جهانی قدس امسال نسبت به سال‌های گذشته متفاوت است. پر‌ونده رژیم صهیونیستی در حالی تبیین می‌شود که آنها به دنبال گسترش‌ سرزمین خود هستند و ما باید این نیت پلید رژیم کودک‌کش را در روز قدس تبیین کنیم.

وی با بیان اینکه آمریکایی‌ها بدانند در این جغرافیا جایی ندارند افزود: هدف جمهوری اسلامی کسانی هستند که امت اسلامی را تحقیر می‌کنند.

رمضان شریف گفت: روز جهانی قدس روز افشای چهره جنایتکاران و روز مانور مبارزه‌ با رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین است.

رئیس ستاد مرکزی روز جهانی قدس گفت: به دلیل تداخل با شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان ۲۲ اسفندماه امسال روز قدس در سراسر کشور از ساعت ۱۰ و نیم صبح برگزار خواهد شد، مبدا راهپیمایی مساجد و مقصد میعادگاه های نماز جمعه خواهد بود.

رمضان شریف تاکید کرد: درتهران امسال روز جهانی قدس از همان مسیرهای ۱۰ گانه خواهد بود.

رئیس ستاد مرکزی روز جهانی قدس با تجلیل از مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید گفت: روز جهانی قدس فرصت مناسبی برای بررسی پرونده فلسطین و تبیین شجاعت و ایستادگی مردم مظلوم فلسطین را ترسیم کنیم.

شریف با بیان اینکه در طوفان الاقصی بیش از ۷۵ هزار شهید و ۲۰۰ هزار مجروح را تقدیم آرمان فلسطین کردند و اجازه ندادند رژیم صهیونی به اهداف شوم خود برسد عنوان کرد: امروز صهیونیست ها رو به فروپاشی و نابودی هستند و همه دنیا اذعان کرد که این رژیم از تعادل خارج شده است. تلاش کردند یک نسل کشی سازمان یافته را محقق کنند ولی ۷۵ سال است این ظلم‌ها را انجام می دهند ولی هر سال شاهد بالنده‌تر شدن آرمان فلسطین هستیم.

وی افزود: شاید یکی از اهداف این رژیم در کشاندن آمریکا به جنگ با ایران انحراف افکار عمومی جهان از جنایت های خود در فلسطین است ولی با هدایت های رهبر شهیدمان شاهد پیروزی بیشتر ملتمان و خواری رژیم صهیونی و آمریکا هستیم. در آینده ای نه چندان دور ملت ایران این مقطع تاریخی حساس را به صحنه شکست آمریکا و اسرائیل تبدیل خواهند کرد.