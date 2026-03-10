قالیباف:
ما به دنبال آتشبس نیستیم
رئیس مجلس گفت: به طور قطع ما دنبال آتشبس نیستیم، چرا که معتقدیم باید توی دهان متجاوز زد تا درسی بگیرد که دیگر هیچ گاه به فکر تجاوز به ایران عزیز نیافتد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به طور قطع ما دنبال آتشبس نیستیم؛ معتقدیم باید توی دهان متجاوز زد تا درسی بگیرد که دیگر هیچ گاه به فکر تجاوز به ایران عزیز نیافتد. رژیم صهیونیستی حیات ننگین خود را در استمرار چرخه «جنگ-مذاکره-آتشبس و سپس دوباره جنگ» میبیند تا سلطه خود را تثبیت کند. این چرخه را خواهیم شکست.»