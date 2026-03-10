غریبآبادی:
دشمن برای حمله به مدرسه میناب از دو موشک استفاده کرد/ نیروهای ما هیچ پهبادی را به سمت نخجوان نفرستاده بودند
معاون امور حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه گفت: دشمنان نظام جمهوری اسلامی فکر میکردند می توانند با شهادت مقام عظمای ولایت، این ملت، اتحاد و انسجام ما را دچار گسستگی کنند و به اهداف شوم خود دست پیدا کنند، اما غافل از این بودند که این نظام از یک پشتوانه مردمی و الهی برخوردار است.
به گزرش ایلنا، کاظم غریبآبادی در گفت و گویی ابعاد مختلف حوادث اخیر کشور را تبیین کرد و به پرسشها در این باره پاسخ داد. متن کامل این برنامه به شرح زیر است:
سؤال: انتخاب شایسته سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی از سوی مجلس خبرگان رقم خورد که انشاءالله موجب برکتافزایی در حوزه زندگی مردم عزیز ایران باشد.
غریبآبادی: شاهد بودیم که این انتخاب با استقبال بسیار گسترده مردمی و همچنین جریانات و گروههای مختلف سیاسی از سلایق مختلف مواجه شد و این نکته بسیار مهم و کلیدی است. دشمنان نظام فکر میکردند با شهادت مقام عظمای ولایت، این ملت، اتحاد و انسجام ما را دچار گسستگی کنند و به اهداف شوم خود دست پیدا کنند، اما غافل از این بودند که این نظام از یک پشتوانه مردمی و همچنین الهی برخوردار است و دیدند که بلافاصله شورای موقت رهبری تشکیل شد، امور کشور هدایت و تدبیر شد و در کمتر از هفت هشت روز مجلس خبرگان با تلاشهای خوبی که داشت فرد شایستهای را برای رهبری کشور انتخاب کرد و نکته مهمتر آن این است که در حالی که رهبر ما را به شهادت رساندند و برخی از فرماندهان نظامی ما را مجدداً به شهادت رساندند، اما پاسخ جمهوری اسلامی ایران به دشمنان بسیار کوبندهتر، قاطعتر، سریعتر و حتی از جنگ ۱۲ روزه بود و این بسیار مهم است که باید دشمنان ما به آن توجه کنند.
سؤال: ما در دور دیگری از مذاکرات بودیم و گمانهزنیها هم از این حکایت داشت که شرایط خوبی بر روند مذاکرات حاکم است و امید میرفت که باز به نتیجه برسد، البته که سابقه بدعهدیهای آمریکا همواره برای ما روشن بود و این بار دیگر کاملاً آماده و هوشیار بودیم، چه شد که دوباره در میانه مذاکرات که شما هم تشریف داشتید، دوباره آمریکاییها دست به چنین جنایتی زدند؟
غریبآبادی: این دومین باری بود که در میانه مذاکرات رژیم آمریکا دست به اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران زد، شاید این سؤال مشروع ایجاد شود و طرح شود که ما که با چنین رژیمی مواجه بودیم که در وسط مذاکرات قبلی با همراهی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران حملات مسلحانهای را انجام دادند، چرا مجدداً باز ما با اینها مذاکراتی را انجام دادیم؟ مذاکره و دیپلماسی در هر شرایطی، یکی از ابزارهاست، شما به ویژه در شرایط تهدید هم باید از ظرفیتهای نظامی خود به طور بهینه و حداکثری استفاده کنید و هم از ابزارهای دیگر مثل ابزار دیپلماسی. ما این مذاکرات دور جدیدی که با آمریکا شروع شده بود، با رعایت تمام این جوانب بود. یعنی از همان روز اول که کشور وارد این مذاکرات شد، مدام به نیروهای مسلح ما هم گوشزد میشد که قطعاً کسی امیدی به مذاکرات نداشته باشد، بالأخره شما اگر دیپلماسی را رد میکردید، آثاری را داشت، تقاضای مذاکره از سوی جمهوری اسلامی ایران طرح نشده بود، آمریکاییها چندین بار تقاضا و درخواست برای مذاکره داشتند و رؤسای دول برخی از کشورهای منطقه با رئیس جمهور ما تماس داشتند و تقاضا کردند که ایران به درخواستهای آمریکا پاسخ مثبت بدهد و وارد مذاکرات شود و مذاکرات را بپذیرد، پس ببینید ما در چنین فضایی وارد مذاکرات شدیم، یعنی تقاضای طرف مقابل، درخواست کشورهای منطقه و هدف ما هم این بود که به دیپلماسی نه نگوییم، چون بالأخره خود نه گفتن به دیپلماسی میتوانست آثاری داشته باشد، اما مهم این بود که هوشیار باشیم، بدانیم که با طرفی مقابل هستیم که نه میشود به آن اعتماد کرد، نه صداقت دارد و تجربه هم کردیم؛ در میان مذاکرات قبل حملات مسلحانهای را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند، در چنین فضا و چارچوبی این گفتوگوها شکل گرفت، برای همین مرتباً به دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی و نظامی این تحلیل وزارت خارجه منتقل میشد که باید هر کسی کار خود را انجام دهد و آماده باشید؛ این مهم بود.
سؤال: فضای مذاکرات چطور بود؟ چه روایتی از آن لحظه میشود برای مردم کرد که نمایندگان آنها به نحوی احتمالاً انتقال پیام میکردند، شما متوجه میشدید که موضع آنها چیست، آیا احتمال این که در لحن و پیامهایشان حمله و تهاجم نظامی در دستور کار قرار داده باشند، وجود داشت؟
غریبآبادی: این اظهارات مذاکره کنندگان آمریکایی را به ویژه بعد از آغاز حملات خود به جمهوری اسلامی ایران رصد کردیم و گوش کردیم، خیلی حرفهای مهمل و بیهودهای است، در آخرین دور گفتوگوها که در همان روز پنجشنبه که در ژنو انجام شد، پیشرفتهای مناسبی در جهت موضوعات مورد مذاکره انجام شد. موضوع مذاکره؛ فقط هستهای بود، این که ویتکاف برگشت گفت بحث موشک، بحث منطقه، هستهای و حتی بحث نیروی دریایی را هم مطرح کرد، اینها به هیچ وجه موضوع مذاکرات نبود، جمهوری اسلامی ایران موقعی وارد مذاکرات شد که آمریکاییها پذیرفتند مذاکرات فقط ناظر بر موضوع هستهای باشد. ما پیامهای مکتوب آنها را داریم و اگر لازم باشد میتوانیم منتشر کنیم. این مذاکرات ناظر بر موضوع هستهای شکل گرفت. دو تا سه موضوع در مورد هستهای بحث شد، تقریباً پیشرفت ۷۰ تا ۸۰ درصد در خصوص موضوعات در روز پنجشنبه حاصل شد که خود طرف آمریکایی هم پیشنهاد دادند که بخشی از این موضوع که فنی است در روز دوشنبه به آژانس بینالمللی انرژی اتمی بررسی شود و پیشنهاد آژانس که وضعیت بررسیهای فنی است به دور بعدی گفتوگوها ارائه شود؛ این چارچوب گفتوگوها بود، این که میآیند میگویند نه ایران همه درخواستها را رد کرد، ایران دنبال سلاح هستهای بود؛ واقعاً حرفهای بیهودهای است. خود همین نشان میدهد که آمریکاییها دنبال دیپلماسی نبودند و نیستند، این کاملاً برای ما مشخص است؛ دنبال دیپلماسی نبودند، این که میگویند ایران دنبال سلاح هستهای است، کدام سلاح هستهای؟ الان بیش از سه دهه است که رژیم صهیونیستی و آمریکا میگویند ایران دنبال سلاح هستهای است، کجاست سلاح هستهای؟ حالا جالب این است که دو رژیم این حرف را میزنند که هر دو خودشان سلاح هستهای دارند، تهدید کردند کشورها را و آمریکا هم علیه مردم بیگناه ژاپن استفاده کرده است. اینها حرف از سلاح هستهای ایران میزنند؛ کدام سلاح هستهای؟
سؤال: هدف رژیم صهیونی از جنگ چیست؟ واقعاً بحث سلاح هستهای ماست؟
غریبآبادی: سلاح هستهای بهانهای برای عوامفریبی و فریب افکار عمومی بینالمللی است و دیدید که دو دلیلی که ترامپ جنایتکار راجع به حمله به جمهوری اسلامی ایران آورد؛ یکی همین بحث این بود که ایران در آستانه ساخت سلاح هستهای قرار داشت. کدام سلاح هستهای؟ کدام گزارش آژانس این را تأیید میکرد؟ ما هیچ انحرافی در برنامه هستهای خود نداشتیم. یک دلیل این بود که پاسخ آن مشخص است و نکته دیگر این بود که بله ایران در آستانه تهدید حمله به آمریکا قرار داشت؟ ما کجا، آمریکا کجا؛ پایگاههای آمریکا همه بیخ گوش جمهوری اسلامی ایران بود و حضور نظامی نیروهای آمریکایی را ما در منطقه داریم، ما حتی برد موشکهای خود را هم به اندازهای تنظیم نکرده بودیم که به آمریکا هم برسد، ما که تهدیدی برای آمریکا نبودیم و جالب این است که حتی از درون خود آمریکا مقاماتی از کنگره و برخی از سیاستمداران سابق آمدند و هر دو ادعای ترامپ را رد کردند که نه ایران تهدیدی برای آمریکا بود، نه ایران در صدد حمله به آمریکا بود و نه ایران در آستانه سلاح هستهای؟ پس دو بهانه؛ پس علت اصلی چیست؟ اینها چرا به جمهوری اسلامی ایران حمله کردند؟ یک دلیل؛ دلیلی است که از هفت اکتبر به بعد باید تحلیل کرد، یک دلیل هم از ابتدای انقلاب اسلامی. اینها؛ آمریکا و انگلیس قبل از انقلاب اسلامی سیطره کامل بر ایران داشتند؛ بدون اراده اینها، اقدامی در ایران انجام نمیشد، کاملاً بر درآمدها، منابع و نفت ما مسلط بودند، سیاستها را شکل میدادند، برای آنها بسیار سخت بود که چنین کشوری را از دست بدهند، به ویژه ترامپ و اطرافیانش که توجه زیادی هم به مباحث مالی، پولی، انرژی و نفت هم دارند، دیدیم که راجع به ونزوئلا هم چه کار کردند؟ حرف از مقابله با باندهای قاچاق، مواد مخدر، دموکراسی و حقوق بشر میزدند، بلافاصله بعد از آن که آن اقدام خلاف حقوق بینالملل را انجام دادند و رئیس جمهور ونزوئلا را ربایش کردند، خود ترامپ آمد گفت که ما دنبال نفت ونزوئلا بودیم.
ببینید اینها دنبال اینها هستند، یک بحث این به انقلاب اسلامی ایران برمیگردد و آن استقلالی که ما مستقر کردیم و به عنوان اصل اساسی در قانون اساسی ما هم پیش بینی شد، ولی نکته دوم این که اینها بعد از داستانهایی که در منطقه بعد از هفت اکتبر پیش آمد، فکر کردند بعد از این اتفاقاتی که برای حماس، حزبالله، لبنان، بعد برای سوریه و برخی اتفاقات دیگر در منطقه افتاده، فکر کردند ایران هم یک هدف بسیار راحتی برای اینهاست و الان میتوانند بیایند از ایران هم عبور کنند و همین اتفاقات را برای ایران هم رقم بزنند. تست کردن و در جنگ ۱۲ روزه دیدند که چه ضربه مهلکی را از جمهوری اسلامی ایران دریافت کردند و باز دوباره این سری راهبرد خود را برای برخورد با جمهوری اسلامی تغییر دادند، اغتشاشات ۱۷ و ۱۸ دی ماه را داشتیم که آن جا هم در مرحله دوم؛ شکست سنگینی خوردند، مرحله سوم آمدند با شهادت مقام معظم رهبری خواستند که این انسجام داخلی را دچار گسست کنند و با اقدام نظامی گسترده به اهداف خود برسند که این هم شکست خوردند و شکست کاملی برای اینهاست. مشکل اینها با نظام جمهوری اسلامی ایران و ماهیت اسلامی و استقلال آن است. اینجا دیگر مهم نیست که شما ایرانی معتقد به مبانی دین اسلام هستید یا نیستید؟ صرف این که ایرانی هستید، شما هدف ترامپ هستید. در همین جریانات، ما انواع و اقسام رویکردها را در بین مردم خودمان داشتیم که مقابل این تجاوز ایستادند، همین الان شاهد حضور گسترده و میلیونی مردم در خیابانها هستیم، کدام کشور را سراغ دارید که مورد چنین تجاوزی قرار بگیرند، بعد مشکلات اقتصادی هم داشته باشند و باز میلیونی و گسترده با سلایق و رویکردهای مختلف بیایند از کشورهای خودشان در مقابل تجاوز خارجی دفاع کنند؟ دیگر چگونه مردم به این رژیم آمریکا بقبولانند و بفهمانندکه شما نمیتوانید بر این مردم غلبه کنید؛ این مردمی که یک تاریخ تمدنی هفتهزار ساله دارند، حذف اینها که کار سادهای نیست، ما دهها رژیمی مثل آمریکا را پشت سر خودمان قرار میدهیم ولی به بالندگی و حضور و استقامت خود ادامه خواهیم داد.
سؤال: تحلیل جامعی فرمودید از آن چه که هدف تقابل با ایران است؛ چه آمریکای جنایتکار و چه رژیم کودککش صهیونی و البته اذناب آنها که مشخص است، یک بخش الان آن چه در صحنه رخ میدهد؛ جنایات آمریکا و رژیم صهیونی است، شما به عنوان معاون حقوقی وزارت امورخارجه، از منظر حقوقی بفرمایید که این جنایاتی که الان رخ میدهد، چه تعریفی درعرصه حقوق بینالملل دارد و دفاعی که ما انجام میدهیم؟ چون تلاش میشود با امپراطوری رسانهای که در اختیار دارند؛ اصطلاحاً جای جلاد و شهید را عوض کنند و روایتهای دیگری را بسازند و بعد باز میبینیم که در محافل سیاسی بینالملل که آنها بر چگونگی کارکرد، ساز و کار و تصمیمگیری آنها سیطره دارند، سعی کنند مواردی را عوض کنند، چه تلاشهایی ما انجام دادیم، چه جایگاهی این اقدامات داشته است؟
غریبآبادی: این تجاوز کاملاً خلاف حقوق بینالملل و منشور ملل متحد است، هیچ دلیل مشروعی رژیم آمریکا برای حمله به جمهوری اسلامی ایران ندارد، این حمله هیچ مبنای قانونی ندارد؛ این نکته بسیار کلیدی و مهم است. با این پیشفرض، آمریکا و حتی رژیم منحوس صهیونیستی ادعا کردند که هدفشان فقط اماکن نظامی و امنیتی است، حتی اگر هدف این هم باشد، تجاوز؛ نامشروع و غیرقانونی است، این پیشفرض را همواره باید داشته باشیم، ما الان در کشور حضور داریم و میبینیم؛ هدف کیست؟ هدف غیرنظامیان هستند، تا الان طبق آماری که جمعیت هلال احمر ما منتشر کرد، دیروز نزدیک به ۱۰ هزار واحد غیرنظامی مورد اصابت و هدف قرار گرفته است که بیش از هفت هزار واحد مسکونی است شما دیدید بعضی جاها محلات را زدند چندین ساختمون و چقدر مردم شهید شدند نزدیک بیش از هزار و سیصد هزار و هزار چهارصد نفر غیر نظامیان ما شهید شدند، حمله به اماکن مسکونی، حمله به ورزشگاهها که مهمترینش این ورزشگاه دوازده هزار نفری بود حمله به مدارس که ما چندین مدرسه که مهمترینش این مدرسه دخترانه میناب هست که صد و شصت و هشت دخترانه بین هفت تا ده سال را به شهادت رساند خود غربیها و آمریکاییها گفتند که این یک جنایت آشکار است چرا، چون اصطلاحی که به کار بردند گفتن از دو تا موشک استفاده کرده اول موشک زد یک تعداد شهید شدند بچهها بعد که اینها را جمع جور کردند یه جا در مدرسه که بالاخره نجات بدهند بعد از دقایقی موشک دوم را شلیک کرد این یعنی عامدانه هست یعنی شما میدانستی اونجا کجاست و میدتنستی که الان یه تعداد هم زنده هستند آنها را هدف قرار گرفتند الان هم که همین روز گذشت هم خود آمریکاییها اومدند تصاویرشان پخش کردند گفتن موشک تام هاک آمریکاست نه اسرائیل از این موشک دارد البته که ما نمیخوایم اسرائیل را تبرئه کنیم اینها شریکند در این جنایات، این کار آمریکاییهاست که در مصاحبهاش هر دو اظهار بیاطلاعی کرده هم از این موضوع هم از اون بحث آبشیرینکن قشم خوب جنایت علیه بشریت است این یک جنایت جنگی بالاست از بیمارستانها و مراکز درمانی امدادی را هدف قرار دادند اماکن رفاهی بین راهی توی جادهها را هدف قرار دادند که در یک مورد بیش از سی نفر را شهید کردند اماکن ارائه خدمات عمومی مثل شهرداریها را هدف قرار دادند کلانتریها اینها خدمات عمومی به مردم ارائه میدهند اینها که اماکن نظامی که نیستند اینها برای برقراری امنیت هستند که مردم اگر بالاخره اگر کسی قتل و غارت شد چه کسی باید امنیت برقرار کنند این کلانتری و اماکن ارائه خدمات عمومی هستند.
مخازن سوختی که چهار پنج مورد را در واقع اینها مورد اصابت قرار دادند این یک فاجعه زیست محیطی ایجاد میکند البته امروز صبح رئیس سازمان محیط زیست به دبیر کل سازمان ملل هم مکاتبه کردند و خود همین جنایت علیه بشریت است و ما را در مراجع بینالمللی پیگیری ویژه خواهیم کرد مثل موضوع مدرسه میناب را برخی زیرساختها مثل آب شیرین کن قشم با زدند این جنایت که آمریکا در مورد ناو دنا انجام داد این ناو به دعوت هند رفته بود اونجا غیر مسلح بود و این درواقع این را هدف قرار دادند خلاف حقوق بینالملل هست و بیش از صد نفر از جوانان ما را به شهادت رساندند اماکن میراث فرهنگی و تاریخی را الان امروز در اصفهان بعد ما در همین تهران داشتیم هدف قرار دادند تمامی حال اینها حاکی از این هستش که هدف رژیم صهیونیستی و آمریکا مردم غیرنظامی هستند اماکن غیر نظامی و زیر ساخت هستند و اینها تعریف اشتباه و بینالملل جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است حالا ما در وزارت خارجه از همون روز اول اقداماتی را برای مستندسازی و حساس کردن مراجع بینالمللی و ثبت اینها به عنوان سند آغاز کردیم ما نمایندگی هامون را در ژنو و در نیویورک فعال کردیم تا حال حاضر چهار مکاتبه فقط وزیر امور خارجه ما به دبیر کل سازمان ملل تمامی همتایانش، تمامی وزرای خارجه انجام داد در موضوعات مختلف چندین نامه نماینده نیویورک ما فرستادند ما برخی از وزارتخانهها و وزرا را فعال کردی مثل وزیر میراث وزیر ورزش، رئیس سازمان محیط زیست، رئیس سازمان انرژی اتمی، وزیر آموزش پرورش که اینها باز مکاتباتی را به خاطر هدف قراردادن محیطهایی که مرتب با وزارت خانههای اونها هست انجام دادند که اینها مستندسازی شده و ثبت شده با مراجع حقوق بشری همچنین اینها خیلی از اینها موضعگیری کردند بیانیه صادر کردند و یک موجی از اعتراض در مراجع بینالمللی شکل گرفته در این زمینه راجع به این جنایت الان کسی نیست که از این جنایت بخواهد حمایت بکند و همه اذعان دارند که این یک اقدام خلاف حقوق بینالملل بوده و یک تجاوز مسلم مسلحانه به جمهوری اسلامی ایران بود ما الان یه گزارش حقوقی مستند را هم تا یکی دو روز آینده داریم که در دست تهیه داریم که برای شورای امنیت سازمان ملل خواهیم فرستاد از تمام دستگاههای دولتی هم خواستیم که تمامی خسارتهایی که در حوزههای هم مادی و هم معنوی و رایج به افراد و اماکن دیگر اماکن عمومی خصوصی و دولتی تمام اینها را باید ارزیابی و برآورد بکنند و ارزشگذاری بکنند که ما برای پیگیریهای حقوقی اینها.
سوال: چه آثاری دارد یعنی اینکه در آینده یعنی بعد از اینکه حالا این جنگ به هر ترتیب این سرنوشت پایینی برسد آیا ما تقاضای غرامت میتوانیم بکنیم؟
غریب آبادی: بله، ببینید قطعاً اینها قابل پیگیریهای حقوقی هست الان همین ترور مقام معظم رهبری و شهادت مقام معظم رهبری قابل پیگیری حقوقی هست و ما داریم مقدماتش را فراهم کردیم ببینید الان برخی از همین کشورهای همسایه ما یکی دو نفرشان نامه دادند به شورای امنیت که آقا در اثر حملات ایران ما داریم در واقع برآورد خسارت میکنیم خوب، خوب ما هم از قبل اونها خسارت دیدیم شما باید تمام اینها را برآورده کنی که کسی جای درواقع ظالم و مظلوم عوض نشود که بعداً بیایند و به جمهوری اسلامی حمله کنند و بعد اظهار خسارت هم بکنند اینها دارد انجام میشود و ما پرونده حقوق کاملی را با کمک دستگاه ذیربط داریم آماده میکنیم، مراجع ذیربط بینالمللی و حقوقی مورد پیگیری قرار میگیرد.
سوال: آقای دکتر بحث همسایگان را اشاره فرمودید نکته اتفاقاً همین موضوع ادعایی است که مطرح میشود بحث رعایت قواعد حسن هم جواری آیا ما تاکنون تعرضی به همسایگانمان داشتیم ظرف سالیان گذشته و آنچه که امروز در صحنه اتفاق میافتد که اونها خیلی سعی میکنند هیاهو به راه بیندازند منظورم امریکای جنایتکار و رژیم صهیونیست بفرمایید که تعریف این اقدام ما چیه و پاسخ به این هیاهو سالاری؟
غریب آبادی: ببینید ما سیاست اصلی مان بر همسایگان مبتنی بر اصل همسایگی و روابط سازنده و مناسب استوار بود و ما روابط بسیار خوبی با همسایگان هم همسایگان جنوبی و هم همسایگان شمالی داشتیم ولی خوب با این تهدیدات جنگ جدید که ما مواجه بودیم به همه این همسایگان به ویژه همسایگان جنوبی که پایگاههای نظامی آمریکا در قلمرو آنها مستقر بود پیامهای صریح و شفافی را ارسال کردیم پیامهای رسمی که اگر اینها اجازه بدهند از این پایگاهها برای حمله به تمامیت ارضی و مردم جمهوری اسلامی ایران استفاده بکنند ما چارهای نداریم که آنها را هدف قرار بدهیم این پایگاهها، اماکن و منافع و تسهیلات و تاسیسات مرتبط با رژیم آمریکا و حتی رژیم صهیونیستی در منطقه را ما این را بهشون گفتیم خوب اینها نباید اجازه میدادند که از این پایگاهها استفاده بکنند و اگر اینها همسایه ما هستند باید اصل همسایگی را رعایت بکند اینکه در حرف فقط به ما گفته بشود که بله ما اجازه نمیدهیم الان هم اگر ازشان بپرسید میگویند نه ما اجازه ندادیم، اما ما مستندات بسیاری داریم که بسیاری از این حملات از پایگاههای نظامی همین کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران انجام شده برای همین ما اینها را هدف قرار دادیم پس ما کشورهای همسایه را هدف قرار ندادیم ما در واقع اومدیم تاسیسات و اماکن و منافع رژیم آمریکا را در این کشور هدف قرار داریم و این مغایر با حقوق بین الملل نیست ما قطعنامهای را داریم که مجمع عمومی سازمان ملل در سال هزار و نهصد و هفتاد و چهار در خصوص تعریف تجاوز تصویب کرده خیلی قطعنامه مهمی است که هزار و نهصد و هفتاد و چهار چیزی حدود پنجاه و دو سال پیش خوب در اونجا یک وظیفهای را برای کشورهای ثالث در زمان جنگ تعریف میکند و میگوید که نباید قلمرو تان ا در اختیار یکی از طرفهای جنگ قرار بدهید برای اتمام عملیات در مورد کشور دیگر خوب ما مجمع عمومی قطعنامه را اون موقع دارد این کشورها اینکارو کردند، ما درواقع عنادی با همسایگانمان نداریم ما کاری که انجام دادیم برای دفاع از خودمان هست برای حمله به متجاوزین هست و این را هم مکرراً بهشون گفتیم هنوز هم وزیر خارجه ما با همتایان خودش در کشورهای همسایه در تماس نزدیک هستند و مرتباً این اقدامات توجیهی را ما با اینها داریم ولی اینکه اونها اعتراضی به ما بکنند و ما بخواهیم به خاطر این اعتراض یا مثلاً اگر به شورای امنیت شکایت بکنند یا در مجامع بینالمللی پیگیری بکنند ما بخواهیم دست از دفاع مشروع خودمان برداریم.
سوال: در مورد عملیات پرچم دروغین که ما بارها هشدار دادیم به ویژه در خصوص همسایگان شمالی چطور؟
غریب آبادی: بله، ببینید ما الان خدمت شما در همین یک گزارشی برخی از خود منابع آمریکایی منتشر کرده بودند چند روز قبل که مثلاً در خود قطر برخیها را دستگیر کردند که اینها منتسب به رژیم صهیونیستی اسرائیل بودند و داشتند عملیات را در قطر انجام میدادند که اینها به نام ایران تمام بشود اینها هم اتفاق میافتد مثال دارم میگویم برخی از این کشورهای همسایه مثلاً گفتند که خوب شما مثلاً پایگاه آمریکا را مورد حمله قرار ندادید، اما برخی از محیطها و اماکن مربوط به ما که ارتباطی با این هم ندارد مورد هدف قرار دادید و ما تردیدی نداریم که آنها کار جمهوری اسلامی ایران نیست، چون ما هدف هایمان مشخص است تعریف شده است و نیروهای نظامی ما هم دقیق دارند عملیات انجام میدهد و کار همینهاست و یا اقدامی که مثلاً در آذربایجان اخیراً انجام شده بود و اینها خوب ما اصلاً از ابتدا رد کردیم و ما مطمئن بودیم که نیروهای ما هیچ پهبادی را به سمت نخجوان نفرستاده بودند و من مطمئنم همین الان هم از خود آذریها بپرسید حتماً تحقیقاتی را انجام دادند و این را رد خواهند کرد.
سوال: ترکیه هم همینطور آقای دکتر؟
غریب آبادی: بله، همینطور ترکیه، اما این را اعلام کردیم اینها مشخص است در واقع ما اقدامی را علیه همسایگان انجام نمیدهیم ولی علیه دشمنان خودمان با قاطعیت اقدام خواهیم کرد.
سوال: متشکرم آقای دکتر ما تقریباً برای پنج شش دقیقه فرصت داریم من دو پرسش دارم یکی اینکه آیا تحرکات دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ شکل گرفت، چون در اخبار بعضاً مطرح میشود اقداماتی هستند از سوی چین روسیه یا ... اتفاق میافتد بفرمایید که شرح وضعیت چیه واقعاً اقداماتی شده و الان در چه شرایطی هست؟
غریب آبادی: ببینید برخی تماسهایی با جمهوری اسلامی ایران برقرار میشود که خوب در اخبار تعقیب میکنید اینها از چین روسیه فرانسه و حتی برخی از کشورهای منطقه هم با ما در تماس هستند و کشورهای دیگر کشورهای اسلامی و غیراسلامی و اینها برخی هایشان تمایل دارند که بیایند کاری انجام بدهند که این جنگ متوقف شود و آتش برقرار بشود خوب این تقاضای آنهاست و البته پاسخ ما مشخص است و در این زمینه ما که تجاوز و جنگ و آغاز نکردیم در این زمینه یعنی اگر بخواهند از ما تقاضایی داشته باشند طبیعتاً جمهوری اسلام ایران نیست که بخواهد خودش را متوقف کند دفاع خودش را ما در حال دفاع از خودمان هستیم ما در حال تجاوز نیستیم ما در حال دفاع هستیم طبق در واقع ماده پنجاه و یک منشور ملل متحد و خود منشور شرایط توقف دفاع مشروع را تعیین میکند که مثلا یکی از شرایطش این هستش که مثلاً دیگر این اقدامات تکرار نشود یعنی شما به عنوان کشوری که از خودت دفاع میکنی تضمین بکنید این اقدامات تا جایی اقدامات دفاعی انجام دهیم دیگر تجاوز مجدداً تکرار نشود اگر قرار است اتفاقی بیفتد طبیعتاً نباید این اقدامات تجاوزکارانه مجدداً روی بدهد اگر قرار است مثلاً الان آتشبسی شکل بگیرد یا توقف جنگی شکل گیرد و شش ماه بعد دوباره به جمهوری اسلامی ایران حمله بکنند که این مفهومی ندارد.
سوال: پرسش من همینجاست پرسش دیگر که مطرح کردم خدمتتان که عرض کردم همین که نقطه پایان این جنگ از منظر جمهوری اسلامی ایران به ویژه دستگاه سیاست خارجی ما چیه؟
غریب آبادی: ببینید نیروهای مسلح ما الان دارند قاطعانه از کشور دفاع میکنند ما هیچ اولویتی الان در جمهوری اسلامی ایران نداریم مگر تداوم دفاع قاطعانه و جدی از کشور ما، ما در جنگ هستیم رهبر عزیزمان را شهید کردند خوب اینها تاوان باید بدهند که به این سادگی نیست که بیاید شما یک عملیاتهای تروریستی انجام بدهید مردم بیگناه را شهید بکنید و بروید و بعد بگویید باشد و توقف و بعد شش ماه دیگر برگردند اینها باید تاوان بدهند تاوان این درواقع همین اقدامات قاطعانه دفاعی که ما داریم انجام میدهیم توقف جنگ دست جمهوری اسلامی ایران هست یعنی هر وقت جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیرد حتی اونها متوقف بشوند تصمیم نهایی با جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، چون اونها تجاوز کردند اونها حملات مسلحانه انجام دادند ما باید در واقع موقعی متوقف بشویم که بتوانیم احساس بکنیم یا تضمینی داشته باشیم که این اقدامات تجاوزکارانه مجدداً روی نمیدهد و اونها مسئولیت اقدامات خودشان را باید بپذیرند این دو شاخصه بسیار کلیدی و مهم هست.
سوال: نکته دیگری که در این خصوص قابل طرح است مثلاً اینکه عنوان میشود و اگر اونها توقف آتش بدهند حالا حتی اگر ما بپذیریم و توقف آتش را بدهیم چنانکه دیدیم در لبنان اینکارو به مراتب ظرف دو سال گذشته انجام دادند و ما برای این موضوع که تمهیدی داریم آیا فکر شده اگر هم قابل بیان نیست من اصراری ندارم که اتفاقات پنهان جمهوری اسلامی و تصمیماتی که به وقتش لازمست بیان شود را الان شما بگویید ولی آیا تمهید شده در این خصوص؟
غریب آبادی: ببینید اینکه نیروهای مسلح ما فعلاً اهداف خودشان رو دارند و تا کجا باید پیش بروند این مشخص است و خوب قابل بیان و گفتن هم نیست، اما در عرصه سیاسی حتی اگر آنها تقاضای توقف آتش بسی هم داشته باشند این باید موقعی روی بدهد که جمهوری اسلامی ایران مطمئن باشد که اینها مجدداً دست به تجاوز نمیزنند و باید مسئولیت اقدامات خودشان را بپذیرند اینگونه نیست که امروز دیگر بیایند آتشبس ماهم بگوییم بسیار خوب و تمام ما الان دست برتر را داریم ببینید اینها هر طراحی که کردند شکست خوردند همین الان هم به اهداف خودشان نرسیدند جمهوری اسلامی ایران خسارات سنگین و دردناکی را بر آمریکا و متحدانش وارد کرده شما وضع اقتصاد جهانی و انرژی را ببینید این بسیار برای آنها دردناک است پس ببینید ما ضربات مهلکی را وارد کردیم در این زمینه پس ما اینجا دست برتر را داریم و از این رو جمهوری اسلامی ایران پایان جنگ را تعیین خواهد کرد.