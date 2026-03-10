به گزارش ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌وگوی زنده با شبکه خبر در مورد راه‌های ارتباطی کمک به آزادی زندانیان گفت: راه‌های ارتباطی کاملاً مشخص است، همه افراد در گوشی‌های همراهشان یک صفحه به عنوان صفحه نیکوکاری دارند. اونجا به نوعی شرایطش فراهم شده که می‌توانند به صورت کاملاً برخط و آنلاین خدمات و کمک‌های نقدی خودشان را برای آزادی زندانیان فراهم کنند.

وی ادامه داد: این اقدام خداپسندانه هر ساله توسط مقام معظم رهبری کلید می‌خورد که امسال هم در همین خصوص، در همان اولین روز ماه مبارک رمضان، معظم‌له مبلغ ۵ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد پرداخت کردند.این مسئله نشان می‌دهد که شخص رهبری همه دست‌اندرکاران تلاش می‌کنند تا آنجایی که ممکن است شرایط آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و مالی فراهم شود.

جهانگیر در مورد تمهیدات و نظارت‌های ویژه شب عید در حوزه تنظیم بازار نیز گفت: ۳ کار ویژه را در این زمینه انجام داده‌ایم، اول اینکه دادستان‌های سراسر کشور بر حسب وظیفه ذاتی که در راستای احیای حقوق عامه دارند و پیگیری حقوق عامه مامور هستند اگر گزارشاتی برسد که به نوعی افرادی در جهت احتکار یا برهم زدن نظم بازار یا خدای‌ن کرده اخلال در نظم بازار و اخلال در نظام اقتصادی باید با قدرت را آنها برخورد صورت می‌گیرد. اجازه نمی‌دهیم که از این شرایط کسی بخواهدد سوءاستفاده کند؛ لذا دادستان‌ها حضور میدانی و فعال در بازار دارند، در بخش‌های مختلف و گزارشات مردمی را دریافت می‌کنند و به صورت فوق‌العاده هم در صورتی که تخلفی صورت گرفته باشه پرونده تشکیل شده و پیگیری لازم به عمل خواهد آمد.

جهانگیر گفت: در کنار این، سازمان بازرسی کل کشور با نظارت ویژه‌ای که بر وزارت اقتصاد، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی دارد، تلاش می‌کند که نظارت بر حسن انجام امور به درستی صورت گیرد تا در اثر ترک فعل‌ها یا کم‌کاری‌ها یا عدم حضور به اصطلاح محل‌های کار، وقفه‌ای در خدمت‌رسانی به مردم ایجاد نشود؛ لذا گشت‌های فوق‌العاده و بازرسی‌های ویژه سازمان بازرسی کل کشور نسبت به دوایر مختلف اداری و بخش‌هایی که با معیشت مردم سروکار دارند، فعال‌تر از گذشته کارشان را دنبال می‌کند.

وی افزود:سازمان تعزیرات حکومتی زیر نظر دولت است، سازمان تعزیرات حکومتی هم گشت‌ها را توسعه داده، فعال کرده تا اگر کسانی احیاناً خدای‌نکرده از طریق احتکار یا کمبود مصنوعی در بازار می‌خواهند شرایطی را بر مردم تحمیل کنند، این اجازه از آنها گرفته شود. در این زمینه پرونده‌های ارجاع داده شده است و به صورت روزانه تخلفات گزارش داده می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با رسیدگی به پرونده گفت: از همان ابتدای جنگ و در ایام تعطیلات کشیک‌های قضایی دایر بوده و دادستان‌ها در سراسر کشور فعال بودند. مسئولان مختلف قضایی مراجع قضایی به زیرمجموعه‌ها سرکشی کردند و دستورات لازم را صادر کردند.

وی افزود: پرونده‌های جاری که امکان رسیدگی غیرحضوری داشت اقدامات لازم انجام شده است. به مردم اطمینان می‌دهیم موارد قانونی که به تعویق افتاده حقوق مکتسبه آن‌ها به هیچ عنوان با خللی رو‌به‌رو نخواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با شرایط زندانیان در زمان جنگ گفت: شایعاتی که پیرامون زندان‌ها مطرح می‌شود صحیح نیست، خانواده‌های زندانیان به شایعات گوش نکنند، تمام تدابیر لازم اندیشیده شده است، زندان‌های ما از استاندارد‌های لازم برخورد هستند.

جهانگیر بیان کرد: مسئولان زندان‌ها به صورت شبانه روز حضور دارند تا امکانات لازم را فراهم کنند. ستاد‌های مردمی دیه و انجمن حمایت از زندانیان فعال هستند و مردم می‌توانند از طریق شماره حساب‌هایی که معرفی شده برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد و مالی کمک کنند.

وی افزود: در مورد ساختمان‌های قوه قضاییه که آسیب دیده است بلافاصله نسبت به انتقال اسناد و پرونده‌های مردم از آنجا دستورات و اقدامات لازم انجام شده است و با اطلاع رسانی به موقع که انجام شده است نیاز نیست شهروندان مراجعه کنند به محض آمادگی شرایط برای رسیدگی به پرونده‌ها اطلاع‌رسانی انجام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: کشیک‌های سراسر کشور به صورت شبانه‌روزی فعال است و در مورد موضوعات جدید که رسیدگی فوری نیاز است این اقدام صورت می‌گیرد.

جهانگیر در مورد اجرای احکام و صدور قرار گفت: دادستان کل کشور با پیگیری‌های معاون اول قوه قضاییه و شخص ریاست قوه قضاییه به اجرای احکام دستور دادند تمهیداتی در نظر گرفته شود تا آنجا که امکان دارد تخفیفات لازم برای این دسته افراد در نظر گرفته شود که به صورت آسان‌تری بتوانند قرار‌های خود را تامین کنند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات مرکز وکلای قوه قضاییه در مورد پیگیری مناطق آسیب‌دیده اظهار داشت: مرکز وکلای قوه قضاییه و کارشناسان رسمی دادگستری اقدام جهادی خود را آغاز کرده‌اند. این کارشناسان با حضور در ساختمان‌های آسیب‌دیده، نسبت به تأمین دلیل خسارت‌ها و تهیه شکایات لازم برای خانواده‌های آسیب‌دیده به صورت رایگان اقدام می‌کنند. این فرآیند هم در خصوص ارزیابی خسارات و هم در رابطه با تنظیم شکایات و پیگیری‌های قضایی بعدی در حال انجام است تا بدون فوت وقت، رسیدگی به پرونده این عزیزان در دستور کار قرار گیرد.

وی در ادامه به فعالیت‌های شبانه‌روزی سازمان پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: سازمان پزشکی قانونی نیز چه در جنگ ۱۲ روزه و چه در جنگ رمضان، به صورت شبانه‌روزی فعالیت خود را دنبال می‌کند. از آنجا که در حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی و رژیم جنایتکار آمریکا به بخش‌های مختلف مسکونی از جمله مدرسه شجره طیبه، کودکان بی‌گناهی به شهادت رسیدند، ضرورت دارد از طریق باقیمانده آثار و اعضای موجود نسبت به شناسایی هویت این عزیزان اقدام شود.

وی گفت: پزشکی قانونی در تمامی محل‌هایی که افراد مصدوم یا متأسفانه به شهادت رسیده‌اند حضور یافته و اطلاعات لازم را جمع‌آوری می‌کند تا خدمت‌رسانی به موقع به مردم در این خصوص همراه با دقت لازم انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که فرآیند شناسایی و تحویل پیکر‌ها چه مدت به طول می‌انجامد، تصریح کرد: فرآیند‌های علمی، چارچوب‌های خاص خود را دارد. بر اساس آن فرایند‌های علمی که برای تشخیص هویت افراد وجود دارد، پزشکی قانونی با تمامی امکانات به صورت شبانه‌روزی کار را دنبال می‌کند تا برای خانواده‌های معظم شهدا و مصدومین وقفه‌ای ایجاد نشود.

وی در ادامه و در پاسخ به درخواست برای ارائه توصیه‌هایی به مردم در شرایط کنونی، خاطرنشان کرد: پیش از هر توصیه‌ای، لازم می‌دانم از ملت فهیم ایران که این شرایط سخت را با صبوری تحمل می‌کنند، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.

جهانگیرگفت: توصیه اول من به هموطنان این است که آرامش خود را حفظ کنند. اگر جایی متأسفانه مورد اصابت قرار گرفت، اجازه دهند مأموران انتظامی، امنیتی و قضایی به موقع به کار خود رسیدگی کنند. اطلاع‌رسانی لازم از طریق مراجع ذی‌ربط به مردم انجام خواهد شد.

وی افزود: از ازدحام در محل‌هایی که خدمت‌رسانی انجام می‌شود خودداری کنند، چرا که دشمن وحشی صهیونیستی نسبت به تجمعات حساس است و احتمال اصابت مجدد وجود دارد. از این منظر، همراهی مردم می‌تواند دست ما را برای خدمت‌رسانی بیشتر باز بگذارد.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص افرادی که همچنان از محل‌های آسیب‌دیده تصویربرداری می‌کنند، هشدار داد:مطابق با قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دشمن خبیث رژیم صهیونیستی و رژیم آمریکا و به موجب ماده اول آن اقدام عملی در جهت همراهی با دشمن مجازات سنگینی از جمله مصادره اموال تا اعدام در پی دارد.

جهانگیر گفت: در روز‌های اخیر برخی رسانه‌های داخلی در جهت اطلاع رسانی رعایت موضوعات امنیتی را نکرده و به نوعی نسبت به تهیه فیلم از برخی محل‌ها اقدام کرده بودند که از سوی قوه قضاییه تذکرات لازم به آنها داده شده است. توصیه ما به مردم این است که اگر حرکات مشکوک از کسانی که با دشمن همکاری و همراهی می‌کنند مشاهده کردند حتما به شماره‌های که برای این موضوع داده شده اطلاع دهند.

وی گفت: دستگاه قضایی با دستور رئیس قوه قضاییه همه بخش‌هایش فعال است، بخشی به صورت حضوری و بخشی به صورت غیر حضوری فعال هستند، به عنوان مثال دیوان عدالت اداری بعد از شروع جنگ هیچ وقفه‌ای در رسیدگی‌هایش صورت نگرفته است و همه برنامه هایش به صورت سیستماتیک و غیر حضوری دنبال می‌شود، دادستان‌های ما حضور میدانی در محل دارند، دادگستری‌ها و روسای کل دادگستری‌ها برای خدمت رسانی بیشتر به مردم آماده هستند، همه گزارشات مردم به دقت پیگیری می‌شود و ما این اطمینان را به ملت عزیز می‌دهیم که برای حفظ حقوق و برای امنیت آنها از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.