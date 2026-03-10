محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تشریح آخرین وضعیت مجروحان، بعد از ده روز از شروع جنگ گفت: آمار قطعی باید جمع‌آوری و بعد اعلام شود، در حال حاضر، مجموعا در سراسر کشور حدود هزار و ۴۰۰ مصدوم در بیمارستان‌ها بستری هستند. تاکنون حدود ۲۰۰ نفر از شهدای ما از میان کودکان زیر ۱۸ سال و نیز حدود ۲۰۰ نفر از میان زنان بوده‌اند.

۹ بیمارستان فعلاً غیر فعالند

وی ادامه داد: در جریان این حملات، به مراکز درمانی کشور آسیب‌هایی وارد شده است؛ به‌گونه‌ای که ۱۸ پایگاه اورژانس مورد صدمه قرار گرفته، ۱۴ دستگاه آمبولانس تخریب شده و ۲۵ مرکز درمانی و بیمارستانی آسیب دیده‌اند که از میان آن‌ها ۹ بیمارستان فعلاً غیر فعال هستند. همچنین دو مرکز بهداشتی و ۱۷ مرکز خدمات جامع سلامت، ۴ پایگاه سلامت و دو خانه بهداشت دچار آسیب شده‌اند. همچنین تاکنون ۱۱ نفر از کادر سلامت به شهادت رسیده و ۵۳ نفر مجروح شده‌اند.

جمالیان با ابراز تأسف از هدف قرار گرفتن مراکز درمانی در این ۱۰ روز تصریح کرد: علیرغم مصونیتی که بر اساس قوانین بین‌المللی برای کادر درمان و مراکز پزشکی در زمان جنگ قائل‌اند، متأسفانه این قواعد هم همچون سایر تعهدات بین‌المللی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی نقض شده و شاهد صدمات جدی به نیروهای بهداشت و درمان کشور بوده‌ایم.

در صورت ادامه درگیری‌ها تا ۶ ماه آینده، ذخایر استراتژیک دارو پاسخگوی نیازهای درمانی خواهند بود

عضو کمیسیون بهداشت مجلس درباره وضعیت دارویی کشور گفت: با وجود حملات، وضعیت ذخایر استراتژیک دارو، تجهیزات پزشکی و لوازم مصرفی کشور بسیار مطلوب است و حتی در صورت ادامه درگیری‌ها تا شش ماه آینده، این ذخایر پاسخگوی نیازهای درمانی خواهند بود. البته همانند دوران پیش از جنگ، برخی کمبودهای دارویی وجود دارد که از گذشته نیز مطرح بوده است؛ اما داروهای مرتبط با بیماری‌های مزمن مانند دیابت، فشار خون و سایر داروهای پرمصرف در بازار به‌خوبی تأمین شده است. در خصوص بیماران خاص، در چند قلم دارویی با کمبود روبه‌رو هستیم که پیگیری‌های لازم برای رفع آن در حال انجام است.

عمل‌های زیبایی در مراکز به ویژه دولتی به حالت تعلیق درآمده است

وی ادامه داد: تمام مراکز درمانی کشور فعال هستند و کادر پزشکی و درمانی با وجود شرایط جنگی، به‌صورت حضوری در حال خدمت‌رسانی‌اند. تنها عمل‌های جراحی غیر اورژانسی، مانند برخی اعمال زیبایی، در مراکز به ویژه دولتی به حالت تعلیق درآمده است. اولویت فعلی سیستم سلامت، رسیدگی به مصدومان جنگی، بیماران اورژانسی و خدمات پایه به شهروندان است.

جمالیان گفت: کلیه مراکز درمانی علیرغم اینکه ادارات دورکار هستند اما بر سر کار حاضر هستند و کادر بهداشتی و درمانی کشور بار دیگر با ایثار و فداکاری، خانواده‌های خود را ترک کرده و در مراکز درمانی حضور یافته‌اند تا بی‌وقفه به مردم خدمت کنند.

مطب‌های خصوصی با حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت فعال هستند/ مردم درباره بیماری‌هایشان کوتاهی نکنند

وی همچنین با اشاره به نگرانی برخی شهروندان برای حضور در مراکز درمانی و عدم مراجعه به مراکز پزشکی گفت: در حال حاضر مطب‌های خصوصی با حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت فعال هستند، اکثر درمانگاه‌های دولتی خدمات ارائه می‌دهند و پزشکان متخصص چه در بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و مراکز درمانی در حال فعالیت‌اند. از مردم خواهش می‌کنیم به هیچ وجه درباره بیماری‌هایشان کوتاهی نکنند چراکه ممکن است دیر مراجعه کردن عواقبی داشته باشد که شرایط را برای مریض بدتر کند، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویربرداری هم حتی در ایام تعطیلی و عزای عمومی، باز بودند و خدمات خود را بدون توقف ارائه کرده‌اند.

در برخی موارد، به‌دلیل قطعی اینترنت، نسخه‌های الکترونیکی بیماران باز نشده

این عضو کمیسیون بهداشت درباره فروش دارو بدون استفاده از بیمه گفت: در برخی موارد، به‌دلیل قطعی اینترنت، نسخه‌های الکترونیکی بیماران باز نشده یعنی در هنگام مراجعه به پزشک به دلیل مشکلات اینترنت نسخه الکترونیک ثبت نشده است البته به پزشکان ابلاغ شده بود که از کاغذی استفاده کنند، اما در برخی از موارد ما هم گزارش‌هایی داشته‌ایم و پاسخ دادند که نسخه این بیماران کاغذی نبوده است و با کد ارجاع آمده‌اند که وقتی به داروخانه و آزمایشگاه مراجعه کرده‌اند سیستم قطع بوده است و به دلیل عجله بیمار به او داروی آزاد داده‌اند. این موارد به دلیل قطع بیمه سلامت و تامین اجتماعی بوده است. البته ما تاکید کرده‌ایم که این تخلف است و در این موارد هم مردم همکاری کنند تا سایت باز شود و همچنین مراکز همکاری بیشتری داشته باشند، این موضوع صرفا به دلیل قطعی اینترنت بوده است.

