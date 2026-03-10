وی با بیان اینکه «جز دروغگویی چیزی از ترامپ ندیده‌ایم»، اظهار کرد: او مدعی حضور کشتی‌های تجاری و نظامی در منطقه و عبور آسان آنان از تنگه هرمز شده است، در حالیکه ناوها و شناورها و کلیه جنگنده‌های آمریکایی برای در امان ماندن از موشک‌ها و پهپادهای قدرتمند ایران با فرار از منطقه در فاصله بیش از ۱۰۰۰ کیلومتری قرار گرفته‌اند؛ سربازان ترسو و بزدل نیروی دریایی ترامپ با شلیک ۴ موشک به ناو «آبراهام لینکلن»، فاصله خودشان را به بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر رسانده‌اند.

سخنگوی سپاه عنوان کرد: ترامپ مدعی وضعیت عادی و ایده‌آل برای سربازان خودش در منطقه است درحالیکه سربازان آمریکایی‌ با فرار از پایگاه‌های آمریکا، با کوله های‌شان آواره شهرهای منطقه شده‌اند و برخی در هتل‌های منطقه پناه گرفته‌اند. نظامیان اسرائیلی نیز با ایجاد سپر انسانی برای خودشان، در میان مردم و تاسیسات شهری پنهان شده‌اند.

سردار نائینی تصریح کرد: ترامپ به دروغ مدعی کاهش و پایان شلیک موشک‌های ایران شد در حالیکه موشک‌های ایرانی الان قدرت‌مندتر از روزهای اول جنگ و با حجم بیشتر و با سر جنگی بالای یک تن روانه پایگاه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌شوند؛ ایجاد شرایط «آژیر به آژیر» در سرزمین‌های اشغالی و حبس طولانی مدت شهرک نشینان در پناهگاه‌ها و درگیری شهروندان اسرائیلی در فرودگاه‌ها برای فرار، واقعیت میدان را بهتر نشان می‌دهد.

وی ادامه‌داد: ترامپ به دنبال آوردن مردم ایران به کف خیابان‌ها علیه جمهوری اسلامی و فروپاشی اجتماعی در ایران بود ولی امروز از مردم با بصیرت ایران در کف خیابان سیلی سختی خورده و خشم و انتقام ایرانیان از ترامپ و نتانیاهوی جنایتکار گسترش یافته است. ترامپ در تلاش بود در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه از طریق ترور رهبری و فرماندهان ارشد نظامی ایران، جمهوری اسلامی را از درون دچار توقف و وادار به تسلیم کند ولیکن انتخاب شایسته و قدرتمندانه رهبر ایران و مدیریت کارآمد جنگ توسط فرماندهان نظامی ایرانی آنان را کلافه و مأیوس کرده و هم‌پیمانانش را نسبت به امکان فروپاشی جمهوری اسلامی ناامید ساخته است.

سخنگوی سپاه با بیان اینکه «ترامپ مدعی دخالت در امر انتخاب رهبری و تعیین رهبری طبق تمایلات کثیف خودش بود ولیکن امروز یک شخصیت ضدآمریکایی و انقلابی به رهبری انقلاب انتخاب شده است و خامنه‌ای عزیز جوان‌تر شده است»، عنوان کرد: ترامپ این جنگ را با دروغ به مردم آمریکا شروع کرد اما هم اکنون پاسخ‌های ما او را دچار سردرگمی و درماندگی کرده است؛ او قبل از جنگ مدعی کنترل‌ نرخ نفت بود درحالیکه تنها در ۹ روز نخست جنگ نرخ نفت نزدیک به ۲ برابر شد و امروز نیز با تنفس مصنوعی دنبال فرار از قیمت‌های نجومی نفت برای شرکایش است.

سردار نائینی گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در شرایط تداوم تجاوزات ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی به مردم ایران و زیرساخت‌های خدماتی، اجازه صادرات یک لیتر نفت از منطقه را تا اطلاق ثانوی به طرف متخاصم و شرکایش نمی‌دهند و این دست و پازدن‌های آنان برای کاهش و کنترل نرخ نفت و گاز موقت و بی نتیجه خواهد بود؛ تجارت در شرایط جنگی تابع شرایط امنیتی است.

وی خطاب به سران آمریکا تاکید کرد: ما می‌دانیم مهمات شما روبه پایان است و دنبال خروج آبرومندانه از جنگ هستید، چرا به مردم آمریکا حقیقت را نمی‌گویید؟ ترامپ علاقه ندارد که مردم آمریکا متوجه شوند که کلیه زیرساخت‌های نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس نابود شده‌است؛ نزدیک ۱۰ رادار فوق پیشرفته آمریکا در سراسر منطقه و تعداد بی‌شماری از پهپادهای گران قیمت شما توسط پدافند ایران نابود شده‌است.

سخنگوی سپاه با بیان اینکه «دست ما برای توسعه جنگ باز است»، اظهار کرد: امنیت برای همه و ناامنی برای همه خواهد بود؛ این ما هستیم که پایان جنگ را تعیین خواهیم کرد.