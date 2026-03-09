پهپاد پیشرفتۀ جاسوسی در آسمان اصفهان منهدم شد

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد: دقایقی قبل یک فروند پهپاد پیشرفته جاسوسی اوربیتر ۴ متعلق به دشمن صهیونی - آمریکایی در آسمان اصفهان رهگیری و منهدم گردید.

این هفتمین پهپاد پیشرفته دشمن است که در آسمان اصفهان توسط پدافند نوین هوا فضای سپاه مورد هدف قرار گرفته است.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تا به زانو درآوردن دشمن کودک کش و شیطانی به جهاد مقدس خود با پشتیبانی مردم ولایتمدار ادامه خواهند داد.

