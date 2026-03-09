گفتگوی تلفنی مسعود پزشکیان با رجب طیب اردوغان

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه شامگاه دوشنبه در یک گفتگوی تلفنی در مورد تحولات منطقه پس از تجاوز نظامی آمریکایی و رژیم صهیونیستی علیه ایران و آثار و پیامدهای منطقه‌ای و جهانی آن گفتگو کردند.

رئیس‌جمهور کشورمان با اشاره به تلاش رژیم صهیونیستی و دولت امریکا برای اختلاف افکنی میان جمهوری اسلامی ایران با همسایگانش و اتهام زنی های رسانه های وابسته به آنها مبنی بر انجام حملات موشکی از سوی جمهوری اسلامی ایران به کشور دوست و برادر ترکیه، گفت؛ جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی خود را برای کاهش تنش در منطقه اعلام کرده است و مشروط بر آنکه حریم هوایی، خاک و آب‌های همسایگان ما برای حمله به مردم ایران مورد استفاده قرار نگیرد؛ بر این موضع تاکید کرد.

رجب طیب اردوغان در این گفتگوی تلفنی بار دیگر شهادت رهبر معظم انقلاب را تسلیت گفت و نسبت به شهادت تعداد قابل توجهی از مردم بی گناه بخصوص کودکان مظلوم مدرسه میناب ابراز تاسف و همدردی کرد.

رئیس جمهور ترکیه در ادامه برای آیت الله مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران آرزوی موفقیت کرد.

اردوغان در ادامه با اشاره به تداوم تلاش های دولت ترکیه برای کاهش تنش ها در منطقه تاکید کرد و افزود؛ ما در هر فرصتی اعلام کرده ایم که مداخله در امور ایران غیر قابل پذیرش است و افزایش تنش میان کشورهای منطقه نیز به نفع منافع کشورهای همسایه و همچنین منافع بلند مدت ایران نیست.

رئیس جمهور ترکیه خاطر نشان کرد، ما هرگز به مقابله با ایران به هیچ وجه فکر نمی کنیم و شرایط سخت حاکم بر ایران را درک می کنیم و آماده ایم تا حد امکان و توان دولت ترکیه برای کاهش تنش ها در منطقه مشارکت داشته باشیم.

اردوغان در پایان افزود؛ در این برهه، بیش از هر زمان دیگری به گشودن درهای دیپلماسی نیاز است.

رئیس جمهور کشورمان در پایان از مواضع کشور دوست و برادر ترکیه و تلاش های این کشور در راستای تحقق صلح و آرامش در منطقه و همچنین ابراز همدردی و تسلیت دولت این کشور در خصوص شهادت رهبر عالیقدر و جمعی از مردم بی گناه کشورمان، قدردانی کرد و افزود؛ جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد برای رفع سوء تفاهم مبنی بر ادعای حملات موشکی از سوی ایران به ترکیه، تیم مشترکی برای بررسی ادعاهای کشورها و رژیم های متخاصم با ایران ایجاد شود تا همواره روابط دو کشور دوست و برادر تحت تاثیر پروپاگاندهای خبری قرار نگیرد.

