خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیانیه بیعت پزشکان و کارکنان سازمان پزشکی قانونی کشور با رهبری جدید انقلاب

کد خبر : 1760531
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان پزشکی قانونی کشور با صدور بیانیه‌ای ضمن بیعت با سومین رهبری معظم انقلاب اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای را شایسته‌ترین فرد به عنوان سومین علمدار انقلاب اسلامی دانست که می‌تواند ادامه دهنده راه پرنور بنیانگذار کبیر انقلاب و رهبر شهیدمان باشند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در شرایط حساس و سرنوشت‌ساز تاریخ کشور عزیزمان، تصمیم بجا، به‌موقع و درست مجلس خبرگان رهبری در انتخاب شایسته حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، موجی از اطمینان و ثبات را در میان مردم ایجاد کرد و موجب آرامش خاطر ملت بزرگ ایران شد.

با این انتخاب اصلح، قطعا راه امام خمینی (ره) و رهبر شهیدمان (قدس الله نفسه الزکیه) استوارتر از قبل ادامه می‌یابد و آرمان‌های بلند انقلاب تثبیت و ماندگار می‌شود.

جامعه پزشکان، متخصصان، کارشناسان و کارکنان سازمان پزشکی قانونی کشور با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهیدمان و دیگر شهدای والامقام انقلاب و جنگ تحمیلی رمضان، انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای را به محضر حضرت ولیعصر (عج) و ملت بزرگ ایران تبریک و تهنیت گفته و مراتب بیعت و پیروی قاطع خود را از رهبری معظم له اعلام و تا آخرین قطره خون از ارزش‌های انقلاب پاسداری می‌کنند.

سازمان پزشکی قانونی کشور

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل