انتصاب سومین ولی فقیه نقش بر آب شدن افکار شوم دشمنان گشت

بسم الله الرحمن الرحیم

یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ

آنان که اندیشیدند که نور خدا را می توانند خاموش کنند، از اسلام عزیز، انقلاب گرانسنگ اسلامی ایران و مجاهدت های بنیانگذار کبیر آن آگاهی نداشتند. آن عالم و فقیه فرزانه، با بهره گیری از آموزه های اسلامی، اصل ولایت فقیه را تبیین نمود و خود، به عنوان اولین ولی فقیه انقلاب اسلامی ایران، زمام امور کشور را به دست گرفت و انقلاب را روحی تازه بخشید؛ و آموخت که نظام اسلامی بر محور اشخاص نبوده، بلکه بر اصول و قواعدی مستحکم است و هیچ بن بستی ندارد.

همین پذیرش اصل ولایت فقیه بود که پس از رحلت آن رهبر فقید و فرزانه، به هیچ دشمن داخلی و خارجی اجازه نداد ذره ای به جامعه عزیز اسلامی ایران، طمع ورزند و در کمتر از یک شبانه روز، ولی فقیه دوم ایران عزیز حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای را به مردم معرفی نمود.

اکنون نیز وجود همین اصل است که موجب آرامش قلب مردم و خواب های آشفته دشمنان شده است. این نور تا ایران عزیز باقی است روشن خواهد ماند هرچند دل ها، داغدار رهبری حکیم و شهید شده باشد.

و اکنون، انتصاب سومین ولی فقیه جامعه اسلامی توسط مجلس خبرگان رهبری که انتخابی بس شایسته و ارزشمند است در شب عزیز قدر، موجب مسرت امت شریف اسلامی و نقش بر آب شدن افکار شوم دشمنان گشته است.

رهبری فقیه، شجاع، آگاه به شرایط زمانه، با تجربه، مدیر و مدبر و تربیت یافته در مکتب اسلام و بیت شهید عزیزمان، حضرت امام خامنه ای قدس سره که سخن در وصف او بسیار است.

رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی حضرت آیت الله آقای حاج سیدمجتبی حسینی خامنه ای دام ظلُه العالی

بدینوسیله مراتب سپاس خود را از خدای تعالی برای رهبری و زعامت مسلمین جهان اعلام داشته و با افتخار با جنابعالی بیعت نموده و در برابر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف عهد می بندم که تا پای جان، بر سر آرمان های انقلاب اسلامی و تابع محض شما رهبر عزیز باشم. باشد که با نظر حضرت امیرالمومنین علیه السلام ، امر فرج نزدیک و این پرچم توسط دستان مبارک شما به دستان پر خیر و برکت صاحب نهایی آن تقدیم گشته و شاهد پیروزی نهایی حق بر باطل باشیم.

و سخنی با رهبر عزیزتر از جان شهیدمان شهید سید علی حسینی خامنه‌ای:

دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد

آری آن جلوه که فانی نشود نور خداست

علی آقامحمدی

۱۸ اسفند ۱۴۰۴