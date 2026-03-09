سردار موسوی:
از این پس موشکی با کلاهک سبکتر از یک تن شلیک نخواهد شد
به گزارش ایلنا، پس از وارد کردن ضربات متعدد و سخت در جریان موجهای مختلف عملیات وعده صادق ۴ به مواضع آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و سرزمینهای اشغالی از سوی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار سید مجید موسوی فرمانده این نیرو اعلام کرد: از این پس موشکی با کلاهک سبکتر از یک تن شلیک نخواهد شد؛ طول موج شلیکها و سطح موجها بیشتر و دامنهی آن عریضتر میشود.