ناطق نوری انتخاب آیت الله مجتبی خامنه ای را به رهبری انقلاب اسلامی تبریک گفت

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیة الله سید مجتبی خامنه ای ( زید توفیقاته)

ضمن عرض تسلیت شهادتِ پدر بزرگوارتان، رهبر فرزانه انقلاب و همینطور دیگر شهدای بیت شریف، انتخاب جنابعالی توسط مجلس خبرگان

بعنوان جانشین ایشان را تبریک می گویم.

در این روزهای دشوار، که ایران عزیز، مظلومانه و شجاعانه در برابر دشمنان قسم خورده خود، همچون کوه استوار ایستاده است، و مردمِ سرافراز ایران، هوشمندانه و خالصانه ، صفحاتی نورانی از شور و حماسه را در تاریخ این مرز و بوم خلق میکنند ، از خدای متعال برای حضرت مستطاب عالی ، در جهت راهبری کشور بسوی توسعه و اصلاح امور آن در سایه وحدت ملی ، توفیق الهی مسئلت دارم.