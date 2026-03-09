خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
ناطق نوری انتخاب آیت الله مجتبی خامنه ای را به رهبری انقلاب اسلامی تبریک گفت

کد خبر : 1760506
لینک کوتاه کپی شد.

علی اکبر ناطق نوری در پیامی انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به رهبری انقلاب اسلامی را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، در پیام ناطق نوریبه شرح زیر آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیة الله سید مجتبی خامنه ای ( زید توفیقاته)
ضمن عرض تسلیت شهادتِ پدر بزرگوارتان، رهبر فرزانه انقلاب و همینطور دیگر شهدای بیت شریف، انتخاب جنابعالی توسط مجلس خبرگان
بعنوان جانشین ایشان را تبریک می گویم.
در این روزهای دشوار، که ایران عزیز، مظلومانه و شجاعانه در برابر دشمنان قسم خورده خود، همچون کوه استوار ایستاده است، و مردمِ سرافراز ایران، هوشمندانه و خالصانه ، صفحاتی نورانی از شور و حماسه را در تاریخ این مرز و بوم خلق میکنند ، از خدای متعال برای حضرت مستطاب عالی ، در جهت راهبری کشور بسوی توسعه و اصلاح امور آن در سایه وحدت ملی ، توفیق الهی مسئلت دارم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل