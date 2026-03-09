دادستان کل کشور:
حضور آگاهانه مردم در صحنه موجب ناامیدی دشمنان شد
بیستونهمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور روز دوشنبه ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۴ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدیآزاد دادستان کل کشور و با حضور معاونین دادستانی کل و علی صالحی دادستان تهران برگزار شد.
به گزارش ایلنا، دادستان کل کشور در ابتدای این نشست با درود به ارواح طیبه شهدا، بهویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی؛ حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای، گفت: انتصاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران را تبریک عرض میکنیم و از مجلس خبرگان رهبری و شورای موقت رهبری که در این مقطع مسئولیت سنگین اداره امور را بر عهده داشتند، قدردانی میکنیم.
وی همچنین از حضور و همراهی مردم متدین، انقلابی و وطندوست کشور قدردانی کرد و افزود: حضور آگاهانه مردم در صحنه موجب ناامیدی دشمنان شد و زمینه انتخاب رهبر جدید نظام جمهوری اسلامی ایران را فراهم کرد و خلأ ایجاد شده به سرعت پر شد.
حجت الاسلام و المسلمین موحدیآزاد با تشکر از دولت به دلیل مدیریت شرایط موجود اظهار داشت: دولت محترم بهخوبی در حال مدیریت شرایط جنگی کشور در حوزههای امنیتی و اقتصادی است.
دادستان کل کشور با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر گفت: دشمن با اهداف مشخصی این جنگ را به کشور ما تحمیل کرد اما به لطف خداوند متعال، حضور مردم و خون پاک رهبر شهید، به اهداف خود دست نیافت. همانگونه که خون شهدا در طول تاریخ موجب رسوایی نظامهای فاسد شده است، خون این شهید بزرگوار نیز پایههای نظامهای سلطهگر از جمله آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی را خواهد لرزاند.
وی ادامه داد: اکنون دشمنان به دنبال آتشبس و پایان جنگ هستند، اما خاتمه جنگ باید همراه با شرایط مشخصی باشد. به عنوان مدعیالعموم وظیفه داریم از حقوق ملت دفاع کنیم؛ تحریمها باید لغو شود، پایگاههای نظامی آمریکا از منطقه جمعآوری شود، اموال بلوکهشده ایران آزاد گردد و دشمن متعهد شود که تجاوزی علیه ایران و جبهه مقاومت تکرار نخواهد شد.
حجتالاسلام و المسلمین موحدیآزاد تأکید کرد: رژیم صهیونیستی باید از هرگونه تعرض به جبهه مقاومت دست بردارد و به تعهدات بینالمللی پایبند باشد. این مطالبات خواسته مردم است و دولت و مسئولان نیز به آن توجه دارند.
دادستان کل کشور همچنین خطاب به دادستانهای کل آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: آنان باید در این مقطع حساس استقلال و مسئولیت حرفهای خود را حفظ کرده و برای دفاع از حقوق مردم خود در برابر اقدامات غیرقانونی مسئولان و نخستوزیرانشان بایستند تا بیش از این اعتبارشان در جهان خدشهدار نشود.
این مقام عالی قضایی با اشاره به شکستهای گذشته دشمنان افزود: آنان در جنگ هشتساله، جنگ تحمیلی دوازدهروزه و نیز در این جنگ تحمیلی با شکست مواجه شدهاند و باید عاملان اقدامات غیرقانونی مورد محاکمه قرار گیرند تا دیگر اجازه تجاوز به حقوق ملتها را نداشته باشند.
دادستان کل کشور در ادامه از دادستانها، قضات، بازپرسان و دادیاران و تمامی کارکنان قضایی سراسر کشور که در این شرایط در حال خدمترسانی هستند تقدیر کرد و گفت: قوه قضاییه یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی است و همکاران ما در سراسر کشور بهصورت مجاهدانه در حال انجام وظیفه هستند.
وی همچنین افزود: حفظ حرمت ماه مبارک رمضان باید مورد توجه جدی قرار گیرد. امسال اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.
حجت الاسلام و امسلمین موحدیآزاد با اشاره به جایگاه مردم در استمرار انقلاب اسلامی اظهار داشت: انقلاب اسلامی ماهیتی الهی و مردمپایه دارد و همین ویژگی موجب تثبیت و استمرار آن شده است. این حوادث هرگز موجب تضعیف نظام نخواهد شد، چرا که این نظام قائم به شخص نیست و خلأ غیرقابل جبرانی در آن به وجود نخواهد آمد.
وی تأکید کرد: ساختار قانونی جمهوری اسلامی بر مبنای آموزههای قرآن کریم شکل گرفته و در تمامی ارکان آن نیروهای مؤمن، انقلابی، آگاه و متخصص حضور دارند.
دادستان کل کشور در پایان با قدردانی از نیروهای مسلح کشور گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با توکل بر خداوند متعال و با پشتیبانی مردم با اقتدار در میدان حضور دارند و این جنگ تحمیلی نیز با پیروزی ملت ایران پایان خواهد یافت.
وی همچنین از مردم خواست حمایت خود از نظام و نیروهای مسلح را ادامه دهند و افزود: دشمن با انتشار اخبار جعلی و جنگ روانی در فضای مجازی به دنبال ایجاد ناامیدی است، اما مردم هوشیار هستند و باید اخبار صحیح را تنها از مراجع رسمی دریافت کنند و به توصیههای نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی توجه داشته باشند.
این مقام عالی قضایی در پایان اظهار داشت: مردم با آرامش، توکل بر خدا و حمایت از ولی امر مسلمین، آیتالله سید مجتبی خامنهای، مسیر خود را ادامه دهند. ما نیز بیعت خود و مجموعه دادسراهای کشور را با رهبر معظم در اولین ساعات انتخاب اعلام کردیم و مجددا نیز بر آن تاکید میکنیم و از خداوند متعال میخواهیم حافظ نظام جمهوری اسلامی، رهبر معظم انقلاب، مسئولان خدمتگزار و ملت بزرگ ایران باشد.