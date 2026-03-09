به گزارش ایلنا،سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و توشیمیتسو موتگی وزیر امور خارجه ژاپن بعد از ظهر امروز دوشنبه در یک گفتگوی تلفنی در مورد تحولات منطقه متعاقب تجاوز نظامی آمریکایی و رژیم صهیونیستی علیه ایران و آثار و پیامدهای منطقه‌ای و جهانی آن گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به ماهیت جنایتکارانه اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به ایران، خاطرنشان کرد مماشات جامعه بین‌المللی با این تجاوز وحشیانه، سابقه‌ای خطرناک در نظام بین‌الملل ایجاد می‌کند.

عراقچی افزود: جمهوری اسلامی ایران با قدرت و عزم تمام در برابر تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاده و از خود دفاع خواهد کرد، اما این امر نافی مسئولیت‌پذیری جامعه بین‌المللی از جمله ژاپن برای محکوم‌کردن صریح این تجاوز نظامی و جنایات جنگی ارتکابی توسط متجاوزین نیست.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: روابط خوب با همسایگان برای ایران بسیار مهم است، اما نمی‌توانیم اجازه دهیم آمریکا از پایگاه‌های خود در منطقه به ما حمله کنند. اقدامات دفاعی ما متوجه همسایگان نیست بلکه منشا و منبع تجاوز را مورد هدف قرار می‌دهیم.

عراقچی تاکید کرد: این جنگ تنها علیه ایران نیست، بلکه علیه کل منطقه است و شرایط بحرانی در منطقه و از جمله تنگه هرمز نیز ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

وزیر خارجه ژاپن ضمن ابراز تسلیت و همدردی با مردم ایران، با ابراز نگرانی از ادامه بحران و گسترش آن تاکید کرد باید مساعی لازم برای کاهش تنش‌ها صورت پذیرد و به همین دلیل با همتایان خود در منطقه نیز در تماس بوده و به تلاش‌های خود در این زمینه ادامه می‌دهد.

