پیام تبریک رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مناسبت انتخاب سومین رهبر انقلاب
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پیامی انتخاب شایسته حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای(مدظله العالی) به امامت امت مسلمان و مردم انقلابی ایران، تدبیری ارزشمند برای راهبری کشتی انقلاب و پرچمداری اسلام ناب محمدی(ص) از سوی مجلس خبرگان را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، پیام تبریک حسن بابایی بشرح زیر است:
"بسم الله الرحمن الرحیم
یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم(نساء آیه ۵۹)
انتخاب شایسته حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای(مدظله العالی) به امامت امت مسلمان و مردم انقلابی ایران، تدبیری ارزشمند برای راهبری کشتی انقلاب و پرچمداری اسلام ناب محمدی(ص) از سوی مجلس خبرگان بود.
در منظومه فکری اسلام و تفکر الهی، اولی الامر، ادامه سرسپردگی به رسول است و ولایتمداری اصل خدشه ناپذیر در سلوک معنوی و از شروط طریقی است که انسان را از مکتب اولیای الهی به رستگاری رهنمون میسازد.
این انتخاب مدبرانه نشان داد که شهادت قائد امت، امام خامنهای(ره) نه تنها خللی در آرمانهای بلند انقلاب و اصل اصیل ولایت فقیه نداشت، بلکه پرچمداری دیگر، علم عزت و سرافرازی را بر دوش گرفت تا انقلاب مستضعفین جهان را به صاحب اصلی خود برساند.
اینجانب به نمایندگی از جامعه مدیران و کارکنان ولایتمدار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ضمن اعلام بیعت با سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بر تداوم راه پرعزت امامین انقلاب و شهیدان والا مقام تأکید مینمایم.
حسن بابایی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"