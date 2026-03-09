هشدار قالیباف به آمریکا؛ کشتار مردم عواقب غیرقابل مهاری خواهد داشت
رئیس مجلس شورای اسلامی با هشدار به رئیس جمهور آمریکا گفت: کشتار مردم و حمله به مراکز جمعیتی عواقب غیرقابل مهاری خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«ترامپ رسما اعلام کرد که «گروههای مردم» را به عنوان هدف حمله در نظر میگیرد. این اعتراف رسمی دولت تروریست آمریکاست که بعدا اگر دست از پا خطا کردند نگویند اینها اهداف نظامی بودند.
کشتار مردم و حمله به مراکز جمعیتی عواقبی غیرقابل مهار خواهد داشت؛ بیملاحظه و بیمحابا پاسخ خواهیم داد.»