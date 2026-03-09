بیعت نیروی پدافند هوایی ارتش با سومین رهبر انقلاب اسلامی
فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) با صدور بیانیهای تاکید کرد: مجموعه پدافند هوایی کشور با کارکنان همدل ارتشی و سپاهی همچنان در دفاع از ایران عزیز، استوار ایستاده است.
به گزارش ایلنا،امیر سرتیپ الهامی ضمن اعلام بیعت با حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای، رهبری ایشان را تداوم بخش اتحاد مقدس، عزت و اقتدار کشور دانست.
