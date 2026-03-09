در پیامی؛
خانواده دریاسالار شهید شمخانی با رهبر انقلاب بیعت کردند
به گزارش ایلنا،در پیامی خانواده دریاسالار شهید علی شمخانی با رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیتالله سید مجتبی خامنهای بیعت کردند که به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
در برههای سرنوشتساز از تاریخ انقلاب اسلامی که کشتی امت در دریای متلاطم تحولات جهانی به فضل الهی با هدایت سکانداری شایسته به مسیر عزت و اقتدار خود ادامه میدهد، ما خانواده دریاسالار شهید علی شمخانی، با قلبی سرشار از ایمان و وفاداری ضمن تشکر از تصمیم هوشمندانه و شجاعانه مجلس خبرگان رهبری اعلام میداریم که همچنان خود را در صف بیعتکنندگان با ولایت و سربازان راه انقلاب اسلامی میدانیم.
از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم که در این شبهای پرنور قدر، توفیق خدمت صادقانه به اسلام و ایران را برای همه دلسوزان این سرزمین فراهم آورد و پرچم عزت و عدالت انقلاب اسلامی را به دست صاحب اصلی آن، حضرت ولیعصر (عج)، متصل گرداند.