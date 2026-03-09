به گزارش ایلنا، سردار بهمن کارگر در جریان این بازدید ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا به بیان خاطراتی غم‌انگیز از نحوه اعلام و شناسایی پیکر شهدای دوران دفاع مقدس پرداخت و در ادامه با خانواده‌های شهدای حمله آمریکایی‌ - صهیونی ابراز همدردی کرد.

در جریان این بازدید، «جواد تاجیک» مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) و سردار منصوری رئیس مرکز معراج شهدای استان تهران ضمن ارائه گزارشی از روند سامان‌دهی پیکر شهدای جنگ تحمیلی اخیر به روند شناسایی پیکر شهدا اشاره و عنوان کرد: روند شناسایی پیکر شهدا قبلاً کمی پیچیده بود؛ اما با سازوکاری که طراحی شده است، ابتدا مرحله شناسایی پیکر شهدا انجام می‌شود و بعد از آن، مراحل اداری صورت می‌گیرد.

وی گفت: همه مراحل تا جواز دفن به وسیله رابط ما و در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود. ما حتی یک اکیپ از پزشکی قانونی نیز در کنار معراج‌الشهدا تدارک دیدیم تا همه کار‌ها در اسرع وقت انجام بگیرد.

ضابط پزشکی قانونی نیز در جریان این بازدید بیان کرد: بر اساس تجربه‌ای که در جنگ ۱۲ روزه به دست آمده بود، تصمیم گرفتیم که در مرکز عملیات ستاد بحران کلان‌شهر تهران یک نماینده مستقر کنیم و آن نماینده را به‌صورت ۲۴ ساعته برای اعزام آمبولانس مأمور کردیم. بر این اساس، جایی را که مورد اصابت پرتابه‌ها قرار گرفته است، بلافاصله به ما اعلام می‌کنند تا آمبولانس‌هایی به تعداد نیاز را ارسال می‌کنیم.

متخصص پزشکی قانونی نیز در جریان این بازدید درباره روند پذیرش پیکر شهدا گفت: پیکر‌هایی که به ما ارجاع داده می‌شود، ابتدا کد می‌خورد، سپس پیکر‌هایی که قابل تشخیص است، جهت شناسایی عکس گرفته می‌شود.

وی تصریح کرد: عکس‌های گرفته‌شده با کدی که اختصاص داده شده است، بایگانی می‌شود تا خانواده‌های معظم شهدا این پیکر‌ها را شناسایی و تحویل بگیرند.

براساس اظهارات کارشناس مربوطه، دست‌اندرکاران معراج‌ شهدای بهشت زهرا (س) تهران، پس از تجربه‌ی موفق در جنگ ۱۲ روزه و در راستای خدمت‌رسانی دقیق و فوری به مردم، تمهیدات لازم را اندیشه‌اند که در این روند، پس از پذیرش پیکر شهدا، همراهی با خانواده شهید و مشاوره‌های مورد نیاز صورت می‌گیرد.

همچنین خانواده‌ها در این مرحله امکان وداع با شهیدانشان را پیدا می‌کنند. حسینیه معراج‌ شهدای بهشت زهرا (س) نیز مراسم‌ و برنامه‌هایی را برای خانواده شهدا تدارک دیده است.

شایان ذکر است، اعزام آمبولانس و تیم‌های تخصصی برای انجام روند اداری در تا تدفین شهدا با حضور نمایندگان تمام دستگاه‌ها از جمله پزشکی قانونی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ... با کمترین زمان ممکن درحال انجام است.