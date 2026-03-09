وزیر امور خارجه:
مسئولیت فاجعه اقتصادی در امریکا مستقیماً بر عهده اسرائیل و دنبالهروهای آن در واشنگتن است
کد خبر : 1760486
وزیر امور خارجه ایران در شبکه ایکس نوشت: مسئولیت فاجعه اقتصادی در امریکا مستقیماً بر عهده اسرائیل و دنبالهروهای آن در واشنگتن است.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در شبکه ایکس نوشت: ایران نمیخواهد به مردم عادی آمریکا که با اکثریت قاطع به پایان دادن به دخالت در جنگهای پرهزینه خارجی رأی دادهاند، آسیب برساند.
مسئولیت افزایش شدید قیمت بنزین، گرانتر شدن وامهای مسکن و افت سنگین حسابهای بازنشستگی مستقیماً بر عهده اسرائیل و دنبالهروهای آن در واشنگتن است.