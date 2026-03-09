انتخاب معنادار آیت الله سید مجتبی خامنه ای دشمنان انقلاب اسلامی را مأیوس و ناامید کرد

به گزارش ایلنا،هادی طحان نظیف در اجتماع عظیم بیعت با ولی امر مسلمین، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از اعضای مجلس خبرگان رهبری برای این انتخاب دلگرم کننده و معنادارشان تشکر می‌کنم، این انتخاب معنادار دشمنان انقلاب اسلامی را ناامید کرد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: مردم و مسئولان در این اجتماع پرشور گرد هم جمع شدند تا تبعیت خود را با رهبر سوم انقلاب اسلامی اعلام کنند

طحان نظیف ادامه داد: مردم ما گرد هم جمع شدند تا با امامشان بار دیگر بیعت بکنند و بگویند همچنان که در این سال‌ها خودشان را مطیع حضرت آیت الله سید علی خامنه ای میدانستند اکنون هم خودشان را مطیع ولی امر جدیدشان حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای میدانند

طحان نظیف گفت: انشالله که در گام دوم انقلاب اسلامی با یک خامنه‌ای جوان مسیر نیل به اهداف عالیه انقلاب اسلامی را بپیماییم و در این راه تا پای جان و تا آخرین قطره خون خودمان همچون رهبر شهیدمان ایستادگی میکنیم

وی تصریح کرد: انشالله ایران اسلامی به قله های عزت و افتخار که بارها از رهبر معظم و فقید انقلاب اسلامی شنیده بودیم دست پیدا بکنند این به دست نمیاد مگر با زمان شناسی و انسجام و بصیرتی که در این روزها دیدیم

انتهای پیام/