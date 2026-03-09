به گزارش ایلنا به نقل از واحد بین الملل روابط عمومی استانداری تهران، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران در گفتگویی بین المللی با شبکه الجزیره قطر، با اشاره به دهمین روز از حملات هوایی متمرکز آمریکایی-اسرائیلی علیه ایران اظهار داشت: در طول این ۱۰ روز، تحرکات گسترده‌ای علیه اهداف غیرنظامی در جمهوری اسلامی رخ داد و با وجود ادعاهایی در مورد هدف قرار دادن مراکز نظامی، بخشی از این حملات به مناطق مسکونی، مراکز درمانی و بهداشتی و مدارس مختلف وارد شده که منجر به شهادت تعداد زیادی از دانش‌آموزان بی‌گناه شده است.

استاندار تهران در پاسخ به سوالی درباره هدف قرار گرفتن مخازن سوخت تصریح کرد: اقدامی که رژیم صهیونیستی و آمریکا با هدف قرار دادن زیرساخت‌های تامین سوخت که برای مردم و حمل و نقل عمومی شهروندان است و هیچ استفاده نظامی ندارد، انجام داده این است که انبارهای مذکور در مناطق مسکونی تهران واقع شده‌اند و خساراتی به محیط زیست در این منطقه وارد شده و وضعیتی از آلودگی و دود در اطراف تهران ایجاد کرده است که برای بزرگسالان، کودکان و بیماران مضر است.

وی با اشاره به محاسبات اشتباه آمریکا و رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: ایران یک کشور بزرگ و قدیمی است که ثابت کرده در شرایط سخت و در مواقع تعرض خارجی، همه اقوام از شیعه و سنی تا کردها و ترک‌ها و عرب‌ها، همه برای حفظ حاکمیت کشور تلاش می‌کنند.

معتمدیان با تأکید بر آمادگی نهادهای مختلف برای مدیریت شرایط افزود: با وجود حملات جنایتکارانه دشمن که مناطق مسکونی و مراکز درمانی را هدف قرار داده بود، بر اساس آمادگی‌هایی که از قبل در نهادهای مختلف داشتیم، توانستیم شرایط زندگی را برای شهروندان در مناطق مختلف به ویژه در تهران فراهم کنیم.

استاندار تهران در بخش دیگری از این گفتگو به تحولات سیاسی کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون اساسی کشور و طبق ماده ۱۱۱، شورای رهبری موقت تشکیل و شورای خبرگان نیز وظیفه خود را در چارچوب دموکراتیک کامل انجام داد و طی ساعات گذشته رهبر جدید از سوی این شورا، انتخاب و اعلام شد.

استاندار تهران با اشاره به استقبال مردم از انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) به عنوان رهبر جدید افزود: در لحظه اعلام این خبر شاهد حمایت مسئولین و مردم بودیم و مردم عزیز در تهران ساعت ۱۵ امروز بعد از ظهر در میدان انقلاب تهران تجمع کردند و وفاداری خود را به رهبر انقلاب اعلام داشتند .

وی در پایان با تأکید بر ثبات در استان تهران خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریت استان تهران با هماهنگی کامل نهادهای مختلف، به صورت شبانه‌روزی در خدمت مردم هستند و آرامش و ثبات در پایتخت برقرار است.

