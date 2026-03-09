پیام تبریک آیت الله عراقی به آیت الله سیدمجتبی خامنه ای رهبر انقلاب

باسمه تعالی

محضرمنور رهبرمنتخب انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه ای(دامت برکاته و مدظله العالی)؛

باتقدیم عالی‌ترین تحیات، ضمن عرض تسلیت شهادت جانگدازوالد معظم، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای(رضوان الله تعالی علیه)ودیگراعضاءخانواده محترم و گرامیداشت این ایام مبارک بویژه نوزدهم ماه مبارک رمضان بدینوسیله از سوی خودو همه علماء،روحانیون وهمکاران دردفترمقام معظم رهبری درشهرمقدس قم، انتخاب شایسته جنابعالی راکه بحمدالله خلف صالح آن امام شهید و تربیت یافته شایسته مکتب آن رهبرحکیم وفرزانه اید تبریک و تهنیت عرض نموده و مراتب تبعیت ازآنجناب را بعنوان ولی فقیه اعلام میداریم.

سابقه حضور شجاعانه در جبهه‌های حق علیه باطل، مدال افتخارآمیز جانبازی، فقاهت و کرسی درس نوآورانه و باشکوه در حوزه‌های علمیه، ارتباطات وثیق با نخبگان اجرایی، نظامی، علمی و سیاست‌گذاری کشور از نشانه‌های شخصیت جامع الاطراف حضرتعالی است.

همراه باشکرگذاری به درگاه خداوندمتعال و عرض سپاس به پیشگاه حضرت ولی عصر(عج)که مانند همیشه باهدایت خاص خودتوفیق این اقدام مبارک را نصیب نمایندگان مردم در مجلس خبرگان کردودراولین شب قدر این نعمت بزرگ رابه ملت قهرمان و فداکارو ولایتمدارایران اسلامی ارزانی داشت،

سلامتی و موفقیت روزافزون جنابعالی راباکمال خضوع وتضرع ازدرگاه الهی مسئلت می کنیم.

درجواربارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه(سلام الله علیها)دعاگوی جنابعالی هستیم.

به امیدپیروزی قاطع و عاجل رزمندگان در جبهه حق و باعرض ارادت خالصانه ودرخواست دعای خاص.

اولین ساعت بامداد۱۹رمضان۱۴۰۴

قم المقدسه

محمودمحمدی عراقی