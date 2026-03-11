در دوره قطعی اینترنت باید اپلیکیشنها و برنامههای جایگزین وجود داشته باشد/حمایت از واحدهای آسیبپذیر و آسیبدیده از اهمیت بالایی برخوردار است
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: موضوع حمایت از واحدهای پذیر و آسیبدیده از جنگ، از اهمیت بالایی برخوردار است و مجلس نیز بر آن تأکید دارد تا این واحدها دچار خسارت شدید نشوند و اقدامات جبرانی توسط دولت انجام گیرد.
مصطفی پور دهقان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره ادامهدار بودن قطعی اینترنت کشور و مشکلاتی که برای مردم به واسطه نبود اینترنت جهانی به وجود آمده است، گفت: هنگامی که شرایط جنگی حاکم است و دشمن هم از این بستر استفاده میکند تا خسارت وارد کند، تخریب انجام دهد، حملات سایبری صورت دهد و از سوی دیگر جنگ رسانهای و روانی را آغاز کند، طبیعی است که با دستور شورای عالی امنیت ملی، محدودیتهای خاصی اعمال شده است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در چنین شرایطی ما باید برنامهها و اپلیکیشنهای جایگزین داشته باشیم، عنوان کرد: در حال حاضر، مشاهده شده است که یک یا دو نرمافزار جستجوی ایرانی وجود دارد، اما کیفیت لازم را ندارند و مردم از این بابت دچار مشکل هستند.
وی تاکید کرد: قاعده کلی این است که هنگامی که موضوع امنیت مطرح است، همه ما باید محدودیتها را بپذیریم و تلاش کنیم تا به محض بهبود وضعیت، اقدامات لازم انجام شود.
پوردهقان خاطرنشان کرد: وظیفه وزارت ارتباطات در این زمینه روشن است؛ توسعه و بهبود کیفیت نرمافزارهایی که مردم به آنها برای جستوجوها و امور اقتصادی خود نیاز دارند، باید پیگیری شود. این موضوع را حتماً از طریق وزارت ارتباطات مورد پیگیری قرار خواهیم داد.
وی در پاسخ به اینکه در حملات دشمن به کشورمان بسیاری از کسبوکارها و واحدهای تولیدی آسیب دیدهاند و حجم خسارات بیشتر از جنگ ۱۲ روزه است و از سوی دیگر بانکها برای پرداخت اقساط به مردم فشار وارد میکنند، آن هم درحالی که کسبوکارها متوقف شدهاند و تولید در کشور به حالت تعلیق درآمده است. در این شرایط، چه اقدامی میتوان انجام داد، گفت: در جلسهای که با وزیر اقتصاد داشتیم، از طرف کمیسیون صنایع این موارد را تذکر دادیم که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد الان چون محدودیتهایی حاکم شده است و بسیاری از افراد چه در اقتصاد فضای مجازی و چه تولید واقعی آسیبهای فراوانی دیدهاند باید حمایتهای لازم از طرف بانک مرکزی صورت گیرد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرد: این حمایتها میتواند از طریق اعطای مهلتهای مناسب، مشوقهای مالیاتی و بانکی و اقدامات جبرانی شامل تسهیلات و تزریق نقدینگی با بهره کم یا بلاعوض به برخی از واحدهای آسیبدیده انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از این اقدامات بهزودی انجام خواهد شد و بخشی پس از پایان جنگ توسط کمیتهای که وظیفه شناسایی واحدهای آسیبپذیر و آسیبدیده را دارد، پیگیری خواهد شد.
پوردهقان تاکید کرد: موضوع حمایت از واحدهای آسیبدیده از اهمیت بالایی برخوردار است و مجلس هم بر آن تأکید دارد تا این واحدها دچار خسارت شدید نشوند و اقدامات جبرانی توسط دولت انجام گیرد.